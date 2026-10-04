Se celebraron los 25 años del Destacamento 3 de Bomberos voluntarios en Hinojo

Ciudad
Por En Linea Noticias 0

El sábado por la noche se llevó a cabo en el Club Atlético Hinojo la cena y baile conmemorativa por el 25º aniversario del Destacamento Nº 3 de Bomberos Voluntarios. La celebración reunió a más de 250 personas, entre integrantes del cuerpo activo, dirigentes, vecinos y familiares.

La velada, conducida por la locutora Sandra Pérez, incluyó un recorrido por la historia del cuartel, donde se destacó la donación del terreno efectuada por la familia Heinrich y el trabajo de los bomberos de la localidad en la construcción de las instalaciones.

Durante el evento, la Jefatura y el Consejo Directivo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría entregaron dos reconocimientos. Por un lado, se distinguió a la vecina Marcela Heinrich por la contribución de su familia al desarrollo del destacamento.

Asimismo, se le otorgó un reconocimiento al comandante mayor Marcelo Menchaca por su rol en la creación e impulso de la dependencia que actualmente lleva su nombre.

La jornada concluyó con el brindis institucional y el corte de la torta alegórica por el cuarto de siglo de la institución en la localidad.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!