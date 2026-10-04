Se celebraron los 25 años del Destacamento 3 de Bomberos voluntarios en Hinojo

El sábado por la noche se llevó a cabo en el Club Atlético Hinojo la cena y baile conmemorativa por el 25º aniversario del Destacamento Nº 3 de Bomberos Voluntarios. La celebración reunió a más de 250 personas, entre integrantes del cuerpo activo, dirigentes, vecinos y familiares.

La velada, conducida por la locutora Sandra Pérez, incluyó un recorrido por la historia del cuartel, donde se destacó la donación del terreno efectuada por la familia Heinrich y el trabajo de los bomberos de la localidad en la construcción de las instalaciones.

Durante el evento, la Jefatura y el Consejo Directivo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría entregaron dos reconocimientos. Por un lado, se distinguió a la vecina Marcela Heinrich por la contribución de su familia al desarrollo del destacamento.

Asimismo, se le otorgó un reconocimiento al comandante mayor Marcelo Menchaca por su rol en la creación e impulso de la dependencia que actualmente lleva su nombre.

La jornada concluyó con el brindis institucional y el corte de la torta alegórica por el cuarto de siglo de la institución en la localidad.