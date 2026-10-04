Martín Endere reconoció al Juzgado de Familia 2 de Olavarría

El diputado provincial Martín Endere visitó el Juzgado de Familia N° 2 de Olavarría y entregó un reconocimiento aprobado en la Legislatura bonaerense. La distinción destaca el compromiso del equipo judicial con proyectos orientados a generar contención para niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.

Endere fue recibido por el titular del juzgado, Dr. Santiago Arrondo. Durante el encuentro, se resaltó la implementación del programa «Cuidadores familiares: una alternativa posible para niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales cuando la adopción no es la opción», iniciativa impulsada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y desarrollada por la dependencia local junto a otros juzgados bonaerenses.

El programa aborda situaciones en las cuales la restitución a la familia de origen no resulta viable y la adopción tampoco constituye una alternativa. La propuesta abarca la convocatoria, evaluación y preparación de personas o familias para brindar apoyo emocional y contención estable, principalmente a niños y adolescentes mayores de 10 años.

Al respecto, el legislador olavarriense señaló: «Cuando hablamos de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, no alcanza con decir que hay que protegerlos: tenemos que generar respuestas concretas. Y cuando la adopción no es el camino, tenemos que ser capaces de construir otras alternativas de cuidado que garanticen derechos y, fundamentalmente, que les permitan crecer acompañados».

Endere agregó: «El Estado tiene que estar a la altura de estas situaciones. Cada chico tiene una historia, una realidad y necesidades particulares. Por eso es tan importante trabajar con una mirada interdisciplinaria y encontrar alternativas que no dejen a nadie atrás».

Asimismo, valoró la tarea interdisciplinaria de las áreas jurídica, psicológica y social del Juzgado de Familia N° 2. «Reconocer este trabajo también es una manera de decir que estas iniciativas importan y que necesitamos visibilizarlas. Detrás de cada expediente hay un niño, una niña o un adolescente que necesita que los adultos y las instituciones encontremos respuestas», concluyó.