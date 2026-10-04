Se realizó con gran marco de público el Primer Encuentro de Fierros Oxidados en General La Madrid

La Región
Por En Linea Noticias 0

Con una concurrencia masiva de público y la participación de cerca de 100 automóviles, se llevó a cabo durante este fin de semana en General La Madrid el Primer Encuentro de Fierros Oxidados, con centro de actividades en el Balneario Baraboglia y distintos puntos de la localidad.

La propuesta comenzó el sábado con la recepción de las delegaciones en el predio balneario desde las 10 horas. Por la tarde, a partir de las 16, los vehículos permanecieron expuestos sobre la avenida Alem, entre Rivadavia y Belgrano. Posteriormente, a las 17:30, las unidades realizaron una caravana por las calles cívicas de la ciudad.

El cronograma sabatino continuó a las 18:30 con actividades recreativas en el balneario y tuvo su cierre musical a las 20:30 con la presentación del grupo Legendarios 70.

Las jornadas finalizaron este domingo por la mañana con el acto de entrega de premios y reconocimientos a los expositores, concluyendo de manera oficial el evento cerca del mediodía.

Desde la organización destacaron la respuesta de los participantes y adelantaron que la actividad fierrera continuará durante el mes de octubre con el primer encuentro de autos personalizados, impulsado por la agrupación La Madrid Sin Límites.

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