Se inauguró oficialmente la 30º feria del libro y 5º festival del libro

Imagenes Mauricio Latorre

En la noche del sábado se realizó el acto que dejó oficialmente inaugurada la 30º edición de la Feria del Libro y 5º del Festival del Libro en el Centro Cultural Municipal San José. La propuesta, organizada por el Municipio junto al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, se extenderá hasta el sábado 11 de octubre.

El acto oficial estuvo encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, acompañado por integrantes del gabinete municipal y representantes de librerías, editoriales, bibliotecas y agrupaciones locales que participan del evento.

Durante la jornada del sábado se presentaron las escritoras Gabriela Exilart y Julia Rosemberg, quienes ofrecieron charlas y presentaciones de sus obras ante el público presente.

Para el domingo 4 de octubre, las actividades programadas en los distintos espacios son las siguientes:

Sala Bibliotecas y Escritores Olavarrienses

17:00 hs: Presentación del Ensamble de Voces del Coro “Mi Tierra” (Biblioteca Crucero General Belgrano).

18:00 hs: Presentación del Ensamble de Voces del Coro “Mi Tierra” (Biblioteca Crucero General Belgrano).

Auditorio 1

16:00 hs: Presentación de la saga de alta fantasía «Edrenor» y el libro «Antes del Fuego», del escritor Sebastián Fazio.

17:00 hs: Mesa de escritoras con Sandra Orsatti («Voces que sanan»), Patricia Timo («Valdivia») y Melisa Carreras («Impostora: la novela de esa voz en tu cabeza»).

19:00 hs: Presentación del libro «Lo que somos cuando fue», del escritor Carlos Verucchi, a cargo de la Editorial Del Altillo.

Auditorio 2

16:00 hs: Mesa de escritores con Juan Cruz Maidana («Centinela de los destinos: no siempre controlamos nuestras vidas») y Silvio Bayle («La llamaremos Anna»).

17:00 hs: Presentación de los libros «La palabra en escena» y «Olga y los Pájaros», de Claudio Ledesma.

18:00 hs: Mesa de escritores con Antonella Tapia («Eventos canónicos») y Julio Bologna («Muerte se escribe con V»).

Patio

Rincones de lectura, ludoteca y arte literario al paso durante la tarde.

15:00 hs: Apertura de «Cincuenta que cuentan».

16:00 hs: Taller poemario móvil «Escrituras entre el Caparazón y La Tela».

18:00 hs: Set de vinilos con Juan Fleitas.

El evento cuenta con stands y participación de librerías (Fidias, Aladino, El Faro, La Popular, El Puente, Cervantes, La Última Hoja), bibliotecas populares de la ciudad y localidades del partido, la Facultad de Ciencias Sociales, Editorial UNICEN, Editorial Del Altillo, el Taller Literario «Alfonsina», la Agrupación de Escritores Olavarrienses y un espacio dedicado a cómics.