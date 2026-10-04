Se inauguró en el Bioparque La Máxima el espacio «Un rincón para recordar, un espacio para sanar»

Se inauguró en el Bioparque La Máxima el espacio «Un rincón para recordar, un espacio para sanar»

En una jornada celebrada en el Bioparque La Máxima de Olavarría, que contó con la presencia de más de 100 personas, se llevó a cabo la inauguración oficial del espacio titulado «Un rincón para recordar, un espacio para sanar». La iniciativa fue impulsada por el grupo de apoyo Corazones Espinados —integrado por madres y padres que han sufrido la pérdida de un hijo o una hija— en un trabajo conjunto con el Programa Nativas Olavarría.

Durante el encuentro, las familias concretaron la plantación de árboles autóctonos en memoria y homenaje a sus seres queridos. La actividad, que había sido suspendida en tres oportunidades previas por inclemencias del tiempo, pudo desarrollarse finalmente con un nutrido acompañamiento de la comunidad.

Como parte de la ceremonia, se descubrió el cartel conmemorativo que enmarca este proyecto y que reúne los nombres de quienes son homenajeados en esta oportunidad: Juan Bautista Iglesias, Iara Nicole Bortolotti, Franco Espil, Maximiliano Emanuel Falasco, Néstor Daniel Corbalan, Jonatan Gabriel Latapie, Bernardo Nicolás Cordero, Francesco Figueroa Bravo, Isabella Rodríguez Bella, Kevin Ezequiel Herrera, Abril Romina Bilbao, Leonel Gastón Piñero, Carolina Elizabet Alderete, Matilda Zelaya, Jonathan Zelaya, Tadeo Basualdo, Gian Sebastián Iparraguirre, Emanuel Roark, Cristian Ezequiel Gonzalez, Ignacio Maldonado Garrido, Emilia Maldonado Garrido, Olivia Maldonado Garrido, Martina Maldonado Garrido, Juan Sebastián Maldonado Garrido, Alma Denise Coria Galván y Matías Nicolás Hermosilla.

Desde el espacio expresaron que cada ejemplar plantado simboliza la memoria viva de sus hijos, uniendo las raíces de la flora autóctona con el recuerdo y la presencia constante de cada uno de ellos en la memoria colectiva.