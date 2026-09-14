Bolívar: Dos sujetos detenidos tras robar con armas blancas en un comercio

El hecho sucedió en la madrugada del sábado.

El juez de Garantías de Olavarría, Carlos Eduardo Villamarín, ordenó la detención de dos hombres y el allanamiento de un domicilio de Bolívar en el marco de una investigación por un intento de robo ocurrido durante la madrugada del sábado.

Según informaron colegas del diario La Mañana de Bolívar, las medidas fueron concretadas este domingo y permitieron secuestrar prendas de vestir, dos cuchillas tipo faca y teléfonos celulares, entre otros elementos.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado sobre calle Moreno al 500, donde dos hombres habrían ingresado encapuchados y, mediante la exhibición de armas blancas, exigieron dinero de la caja registradora. La resistencia de las personas que se encontraban en el lugar hizo que los sujetos desistieran y escaparan sin concretar el robo.

Tras un llamado al 911, concurrieron móviles del Comando de Patrulla. A partir de la denuncia, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría de Bolívar llevaron adelante distintas tareas investigativas que permitieron identificar a los presuntos autores.

Con los elementos reunidos, la UFI N° 15 de Bolívar, a cargo de la fiscal Julia María Sebastián, solicitó las órdenes de allanamiento y detención ante el Juzgado de Garantías Nº 2 de Olavarría, a cargo de Villamarín.

El procedimiento se realizó en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Marconi y Méndez. Allí fueron secuestradas prendas de vestir que guardarían relación con las utilizadas durante el intento de robo, dos cuchillas tipo faca y teléfonos celulares que serán sometidos a pericias, además de otros elementos considerados de interés para la investigación.

Como resultado del operativo, fueron detenidos dos hombres, quienes quedaron alojados en la Comisaría de Bolívar a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada “Tentativa de Robo”.