Guaminí: se ahogaron cuatro pescadores en una laguna y hay un desaparecido

Este sábado, cuatro pescadores -entre ellos un guía- murieron ahogados este sábado en la Laguna del Monte, una de las del Sistema de Las Encadenadas en Guaminí, cuando la lancha en la que navegaban dio una vuelta campana. Además, hay otro hombre desaparecido.

El hecho se produjo al mediodía del sábado, momento en que soplaba un fuerte viento que podría causado el vuelco de la embarcación, y con una temperatura que no superaba los 8 grados.

Según informó La Brújula 24, las víctimas son José Domingo Carrizo (84) con residencia en San Isidro, Carlos Augusto Pérez (71), de Capital Federal y José Luna (70), además de José Antonio Bianchi (52), el guía de pesca local que vivía en Balneario Cochicó, a 15 kilómetros de Guaminí. El quinto pasajero de la lancha sigue desaparecido y no trascendió su nombre.

La búsqueda -a cargo de los Bomberos Voluntarios de Guaminí y Defensa Civil- se reanudó esta mañana de domingo aunque no reina el optimismo ya que pasaron muchas horas y, para colmo, durante la noche se registró una sensación térmica de un par de grados bajo cero.

La Laguna del Monte, una de las que integran el sistema de las Encadenadas del Oeste, es un destino habitual para pescadores, incluso en estas semanas que rigen ciertas restricciones por la veda que va de septiembre a fines de noviembre.