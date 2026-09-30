La Colina: utilizaron recipientes que habían contenido fitosanitarios para trasladar alimentos durante una fiesta

La Municipalidad de General La Madrid confirmó que durante la primera edición de la “Fiesta del Chorizo a la Pomarola”, realizada el último sábado en la localidad de La Colina, se utilizaron de manera inadecuada recipientes que habían contenido un producto fitosanitario para trasladar alimentos.

El hecho quedó expuesto a partir de fotografías y videos difundidos por vecinos en redes sociales, en los que se observan recipientes utilizados en el sector donde se prepararon alrededor de 1.000 chorizos a la pomarola. En una de las imágenes puede identificarse la inscripción correspondiente a un antiguo producto fitosanitario, mientras que también se observó un bidón plástico recortado con parte de la etiqueta del agroquímico.

La situación generó cuestionamientos entre vecinos y llevó al Municipio a emitir un comunicado en el que confirmó lo sucedido. “Se constató que recipientes que pertenecieron a un producto fitosanitario comercializado hace al menos 20 años fueron utilizados de manera inadecuada para el traslado de alimentos”, señalaron desde la comuna.

Desde la Municipalidad de General La Madrid asumieron además la responsabilidad por los controles del evento y anunciaron una investigación interna para determinar cómo se produjo la utilización de esos recipientes.

“Como gestión de gobierno, asumimos la responsabilidad absoluta que nos compete en la supervisión y control de la organización de este acontecimiento. Frente a este hecho, nos encontramos realizando las averiguaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y brindar información certera a la comunidad”, indicaron.

El comunicado también incluyó un pedido de disculpas a los vecinos y el compromiso de reforzar los controles en futuras actividades gastronómicas.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido, pedimos sinceras disculpas a los vecinos y reafirmamos nuestro compromiso de extremar los controles en la manipulación de alimentos en futuros eventos, adoptando las medidas pertinentes para evitar que un hecho de estas características vuelva a repetirse”, expresó el Municipio.

La fiesta se realizó en la plaza José Hernández como parte de las actividades por el 115° aniversario de La Colina. La utilización de recipientes que habían contenido productos fitosanitarios para el traslado de alimentos generó preocupación entre quienes asistieron al evento y abrió un debate sobre los controles sanitarios y de manipulación de alimentos en este tipo de celebraciones comunitarias.