Encontraron el cuerpo del quinto pescador que estaba desaparecido en Guaminí

Tras 16 días de intensa búsqueda, fue hallado este domingo el cuerpo sin vida del quinto pescador que permanecía desaparecido en la Laguna del Monte, en la localidad de Guaminí, luego de que la embarcación en la que navegaban se diera vuelta el pasado sábado 12 de septiembre.

El hallazgo se produjo a unos 2.000 metros del lugar donde ocurrió el hecho de tránsito náutico. Con este resultado concluyeron los operativos de rastrillaje en la zona, de los cuales también participaron Bomberos Voluntarios de Bolívar prestando asistencia técnica y realizando vuelos con drones.

Anteriormente ya habían sido localizados sin vida los otros cuatro ocupantes de la lancha, quienes fueron identificados como José Domingo Carrizo (84), Carlos Augusto Pérez (71), José Luna (70) y José Antonio Bianchi (52), este último un guía de pesca local domiciliado en el Balneario Cochicó. Hasta el momento no se dio a conocer oficialmente la identidad de la quinta persona encontrada.

Finalizadas las tareas de rescate en el espejo de agua, las actuaciones quedaron a cargo de la Justicia, que continúa con las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del hecho.