Cazón, el pueblo de la región donde hay 5.000 árboles por habitante y que se prepara para su gran fiesta de primavera

A unos 15 kilómetros de Saladillo hay un pueblo de poco más de 200 habitantes donde los árboles se cuentan de a miles. Cazón tiene más de un millón de plantas en producción, alrededor de 5.000 árboles por habitante y una identidad construida alrededor de los viveros. Del 10 al 12 de octubre, esa particular historia volverá a celebrarse con la 15ª edición de la Expo Vivero Cazón.

Conocido como “el pueblo del millón de árboles” y considerado la capital provincial del vivero, Cazón nació prácticamente ligado a esta actividad. El corazón de esa historia es el Vivero Municipal Eduardo L. Holmberg, creado en 1910, que ocupa 210 hectáreas y es el más grande de la provincia de Buenos Aires. Allí se producen unas 300 especies entre forestales, ornamentales, frutales y aromáticas, a las que se sumaron con el tiempo hasta 20 viveros privados.

La Expo Vivero Cazón nació en 2012, a partir de una muestra de productores locales que buscaba potenciar el desarrollo productivo y turístico de la localidad. Con los años, aquella iniciativa se transformó en una de las principales fiestas de la región y en un punto de encuentro para viveristas, emprendedores, artesanos y visitantes de distintos lugares del país.

Durante tres días, 10, 11 y 12 de octubre, desde las 11, el pueblo volverá a convertirse en un enorme paseo de plantas y naturaleza. Habrá más de 20 viveros con propuestas de forestales, ornamentales, flores, cactus, suculentas, orquídeas y cítricos, además del Vivero Municipal Eduardo L. Holmberg.

La propuesta también incluirá macetas, herramientas e insumos para jardinería, talleres gratuitos, una feria de emprendedores con más de 200 expositores locales y regionales, patio gastronómico con food trucks, el Café Botánico, la cantina del Club Cazón y un parque de diversiones para toda la familia.

El aniversario número 15 tendrá además una programación artística especial, con espectáculos musicales y de danzas durante las tres jornadas, protagonizados por artistas locales y regionales. El domingo habrá torta aniversario para compartir con los visitantes, mientras que el cierre de la celebración estará a cargo de Natalia Pastoruti, con una propuesta de folclore.

La historia de la Expo se fue ampliando con el crecimiento turístico de la localidad. En 2017 nació la Expo Cactus Cazón, que se convirtió en una referencia nacional para los amantes de estas plantas, y en septiembre de 2019 Cazón fue declarado Pueblo Turístico de la provincia de Buenos Aires.

Este año, la organización espera más de 50.000 visitantes durante los tres días, en una edición que tendrá además cena de camaradería el sábado y distintas actividades especiales por los 15 años.

Cazón tiene una particularidad difícil de encontrar en otro lugar: un pueblo pequeño que convirtió a sus árboles, sus viveros y su producción de plantas en parte de su identidad y también en un atractivo turístico. Durante tres días de octubre, esa historia volverá a quedar expuesta en una fiesta que ya forma parte del calendario bonaerense.