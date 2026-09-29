Las bibliotecas serán protagonistas en la Feria y Festival del Libro 2026

La 30ª Feria y 5º Festival del Libro de Olavarría tendrá a las bibliotecas populares como protagonistas de una programación especial que incluirá talleres, narraciones, presentaciones y actividades para distintas edades. El encuentro se realizará del 2 al 4 y del 8 al 11 de octubre en el Centro Cultural Municipal “San José”, con entrada libre y gratuita

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La propuesta busca visibilizar el trabajo cotidiano de las bibliotecas en torno a la promoción de la lectura, el acceso al libro y la construcción comunitaria. Durante las jornadas habrá actividades de origami, bordado, narración, arte, fanzines, ciudadanía digital, lengua de señas, dibujo y pintura, memoria para personas mayores, además de propuestas musicales y literarias.

El cronograma comenzará el viernes 2, con actividades de la Biblioteca Popular Independencia, Del Otro Lado del Árbol, Armando Collinet y Crucero General Belgrano. El sábado 3 será el turno de los talleres de fanzines, arte para niños, memoria y la propuesta “Voces Protagonistas: cuentos, música e inclusión”. El domingo 4 se presentará el Coro “Mi Tierra”, con un ensamble de voces.

Las actividades continuarán el jueves 8 con propuestas de las bibliotecas Coty Laborde, Mahatma Gandhi y Armando Collinet. El viernes 9 habrá narraciones, talleres de arte y fanzines, lengua de señas, una charla sobre el ferrocarril y nuevas actividades de ciudadanía digital.

El sábado 10, uno de los momentos destacados será la inauguración del Paseo de los Escritores, una propuesta de la Biblioteca Popular Del Otro Lado del Árbol junto con la Agrupación de Escritores Olavarrienses. También habrá actividades de arte para niños y la presentación del Taller Alfonsina de la Biblioteca Popular Crucero General Belgrano. Finalmente, el domingo 11 se presentará el cuento “Hermanos”, de Sandra Menguil.

Además de las propuestas de las bibliotecas, la Feria contará con escritores, guionistas, librerías, editoriales, charlas, talleres, stands de cómics y actividades recreativas. En los próximos días se dará a conocer el calendario de presentaciones de artistas locales y las propuestas de los distintos espacios.

La Feria abrirá jueves y viernes de 9 a 12 y de 14 a 21, mientras que los sábados y domingos funcionará de 15 a 21. La entrada será libre y gratuita.