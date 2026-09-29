Mercados Bonaerenses: abrieron la convocatoria para pequeños productores y elaboradores de alimentos

El Municipio de Olavarría abrió una nueva convocatoria para pequeños productores y elaboradores de alimentos que quieran incorporarse al programa Mercados Bonaerenses, una iniciativa que busca fortalecer la producción y comercialización de alimentos de origen local.

La convocatoria está dirigida a emprendimientos de distintos rubros, entre ellos frutas y verduras, miel, dulces y mermeladas, conservas, semillas, chocolates, bebidas, quesos, panificados, huevos, plantas y plantines, condimentos, alfajores, infusiones, productos agroecológicos, bioinsumos, pastas, cereales y productos sin TACC.

El programa apunta a fortalecer experiencias de producción, comercialización y abastecimiento local de agroalimentos en la provincia de Buenos Aires. También contempla acciones de asistencia, formalización y capacitación para productores, comercializadores y municipios, con el objetivo de ampliar y fortalecer mercados y ferias de alimentos, tanto fijas como itinerantes.

Cómo inscribirse

La inscripción se realiza a través del portal Mi Olavarría.

Los interesados deben:

Ingresar a Mi Olavarría y registrarse en caso de no contar con un usuario. Ingresar a la sección “Inscripciones” y seleccionar la convocatoria “Mercados Bonaerenses”.

Esta primera instancia tendrá carácter de preinscripción. Una vez finalizada, la Coordinación de Economía Popular se comunicará con los productores para coordinar una visita y confirmar su participación en el programa.