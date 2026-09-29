Sala Cabral estrena “Noche de Plumas”, un espectáculo teatral y drag

Este sábado 3 de octubre, a las 21, la sala ubicada en Sargento Cabral 3232 será escenario del estreno de “Noche de Plumas”, una propuesta de teatro y arte drag creada por VisibiliDrag, un grupo nacido en Olavarría.

El espectáculo propone una noche de teatralidad, humor, despliegue escénico y diversidad, a través de distintas formas de expresión artística y de habitar el cuerpo y la identidad.

La propuesta toma como eje el significado de la pluma para las comunidades LGBTIQ+, un símbolo que históricamente fue utilizado de manera estereotipada para señalar aquello que se alejaba de las normas de género, pero que también fue reapropiado como una forma de expresión política y poética.

En “Noche de Plumas”, ese símbolo se transforma en carnaval, vedette, identidad, libertad y reivindicación. La pluma puede ser un ave libre o enjaulada, una expresión travesti, lesbiana o no binaria, una armadura o una forma de resistencia.

En escena estarán Imi Queen, Lady Ayrala y Berta B, drags y artistas integrales. El espectáculo contará además con la participación actoral especial de Kevin Lazarte, el trabajo de La Chicho Terez en peinado y asistencia, y la cobertura audiovisual de Lale dsn.

La función será este sábado 3 de octubre, a las 21, en Sala Cabral, ubicada en Sargento Cabral 3232, en Olavarría.

Las entradas se reservan previamente al 2284-630845. El espectáculo es apto para todo público y habrá servicio de cantina.