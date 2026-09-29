Roberto Ramón Conte “Tino” (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 29 de septiembre de 2026, a los 84 años de edad. Su esposa Adelina Miracola; sus hijos Patricia y Daniel; su hija política Patricia; sus nietos David, Catalina, Belén, Mateo, Ana y Eva; su bisnieta Amelia. Familiares y amigos participan en su fallecimiento. Vecino del barrio Nueva Villa Alfredo Fortabat, nacido en Olavarría, jubilado. Velatorio: España 2942, Departamento “C”. Comienza el martes 29 de septiembre a las 17:00 y cierra a las 21:00. Reabre el miércoles 30 de septiembre a las 9:00. Responso: Capilla Ardiente. Cremación en el Crematorio Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.