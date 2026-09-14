Olavarría será sede del 4° Congreso Educativo Regional, que se desarrollará entre el 14 y el 18 de septiembre con la participación de representantes de los distritos que integran la Región Educativa N° 25: Olavarría, Azul, Bolívar y Tapalqué.

La apertura oficial será este lunes a las 9:30, en el Salón Rivadavia, con la presencia de funcionarios municipales y autoridades educativas. El encuentro reunirá durante toda la semana a integrantes de distintos niveles y modalidades del sistema educativo, tanto de gestión estatal como privada.

La propuesta es organizada de manera conjunta por el Municipio de Olavarría, la Jefatura Distrital y las Jefaturas Regionales de Gestión Pública y Gestión Privada. El Congreso fue declarado de interés educativo por el Consejo General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

A lo largo de sus cinco jornadas, el encuentro propone generar un espacio para el intercambio de experiencias y saberes, la evaluación de prácticas pedagógicas, el fortalecimiento de los equipos de trabajo y el debate sobre los desafíos que atraviesa actualmente la educación en contextos diversos.

La edición de este año estará atravesada además por dos aniversarios que fueron incorporados como ejes del Congreso: los 50 años de la última dictadura cívico-militar y los 20 años de la promulgación de la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI).

En ese marco, la organización plantea abordar distintas problemáticas y experiencias vinculadas con la educación desde una perspectiva regional, con participación de docentes, estudiantes, profesionales y otros integrantes de las comunidades educativas de los cuatro distritos.

La realización del Congreso en Olavarría también forma parte de una estrategia de articulación entre el Municipio y las autoridades educativas provinciales y regionales. Según se destacó, el trabajo conjunto busca atender demandas formativas, comunitarias y culturales vinculadas con estudiantes y docentes y fortalecer las acciones que se desarrollan en el territorio.

Las actividades estarán destinadas a la comunidad educativa y a quienes estén vinculados con el ámbito de la educación. El cronograma completo y las inscripciones se encuentran disponibles a través del formulario habilitado para el Congreso. Inscripciones y cronograma del 4° Congreso Educativo Regional