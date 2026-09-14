Este lunes comienza la obra de la nueva sala de Hemodinamia del Hospital Municipal

Este lunes comenzarán los trabajos para construir la nueva sala de Hemodinamia del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, una obra de aproximadamente 200 metros cuadrados que se pondrá en marcha en plena transición del servicio, a poco más de un mes del cambio de prestador anunciado por el Municipio.

La intervención contempla la construcción de un espacio especialmente destinado al funcionamiento de Hemodinamia, con diferentes sectores operativos para atender tanto las tareas médicas como las necesidades técnicas y administrativas vinculadas al servicio.

El comienzo de la obra se produce luego de que el Municipio presentara al nuevo responsable de Hemodinamia y anunciara el esquema previsto para la transición. Como se informó, CICO continuará a cargo del servicio hasta el 17 de octubre, cuando está previsto el inicio de la prestación por parte del nuevo grupo encabezado por el médico Víctor Bernardi.

En ese marco, se había explicado que durante el período de transición podrían producirse derivaciones de pacientes a Azul, mientras se avanza con las obras, las habilitaciones y los convenios necesarios para que el servicio pueda funcionar bajo el nuevo esquema dentro del Hospital Municipal.

La construcción de la nueva sala constituye, por lo tanto, una de las obras necesarias para poner en marcha la nueva etapa de Hemodinamia en Olavarría. El proyecto contempla una sala de control, destinada al trabajo del equipo médico y técnico que tendrá a su cargo la operación de los equipos, además de un sector de espera para pacientes antes y después de los procedimientos.

También se incorporará una sala de recuperación, destinada a la atención posterior a las intervenciones, y vestidores con instalaciones diferenciadas para el personal masculino y femenino.

A estos espacios se sumarán una sala destinada a los equipos técnicos, un almacén para insumos médicos y un área de esterilización. El proyecto incluye además oficinas administrativas y espacios destinados a reuniones médicas.

El inicio de los trabajos tendrá desde este lunes consecuencias concretas en la circulación dentro del Hospital. El acceso al Hospital de Oncología por calle Rivadavia permanecerá bloqueado a partir del comienzo de la obra.

Por ese motivo, pacientes, trabajadores y vecinos que deban dirigirse al sector de Oncología tendrán que utilizar el acceso ubicado sobre Rufino Fal y Vicente López.

La modificación responde a la necesidad de disponer de un sector operativo para el movimiento de materiales, equipamiento y personal que participará de la construcción. Durante la primera jornada está previsto el ingreso de materiales, la instalación de vallados y la colocación de las medidas de prevención necesarias para delimitar el área donde se desarrollarán los trabajos.

Desde la Dirección del Hospital señalaron que las medidas fueron definidas con el objetivo de garantizar el desarrollo de la obra sin afectar el funcionamiento general del establecimiento y, al mismo tiempo, preservar la circulación segura de pacientes, trabajadores y de la comunidad que concurre diariamente al nosocomio.

El Municipio pidió respetar la señalización y las indicaciones dispuestas en el lugar durante el desarrollo de los trabajos, especialmente en los sectores próximos al área de intervención.

La obra se inscribe en el proceso de reorganización del servicio de Hemodinamia, que incluye un nuevo prestador y una infraestructura específica para su funcionamiento. El cambio se da después de años de prestación de CICO y en un momento en el que el Municipio busca sostener la atención del servicio durante el período que demande la puesta en funcionamiento de la nueva sala.

De acuerdo con lo anunciado, el esquema de transición contempla la posibilidad de que los pacientes que requieran procedimientos durante ese período sean atendidos en Azul. El objetivo final es que, una vez concluida la intervención y cumplidas las condiciones necesarias para la habilitación, Hemodinamia vuelva a desarrollarse en el Hospital Municipal con la nueva infraestructura.

La nueva sala permitirá además concentrar en un mismo sector los espacios necesarios para los procedimientos, la recuperación de los pacientes, la operación de los equipos, la esterilización, el almacenamiento de insumos y las tareas administrativas y médicas vinculadas al servicio.