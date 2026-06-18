Licitan la concesión del servicio de hemodinamia y la construcción de una nueva sala en el Hospital Municipal

La Subsecretaría de Administración del Consejo Administrativo de Salud de la Municipalidad de Olavarría realizó el llamado a la Licitación Pública N° 16/26, según se detalla en el documento licitación_16-26.jpg. La convocatoria tiene como doble objeto la «Concesión del servicio de hemodinamia y construcción de sala para la prestación del servicio en el Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura».

De acuerdo con las especificaciones técnicas y administrativas reflejadas en licitación_16-26.jpg, el cronograma y las condiciones generales para las firmas interesadas son las siguientes:

Valor del pliego: Se estableció un costo de $425.403,00 .

Se estableció un costo de . Fecha límite de entrega del pliego: El plazo máximo fijado para este trámite administrativo es el miércoles 8 de julio de 2026 a las 13:00 horas .

El plazo máximo fijado para este trámite administrativo es el . Apertura de sobres: El acto formal de apertura de las propuestas económicas se concretará el martes 14 de julio de 2026 a las 10:00 horas .

El acto formal de apertura de las propuestas económicas se concretará el . Lugar de apertura y recepción: A diferencia de otros procesos licitatorios que se realizan en el Palacio San Martín, este acto tendrá lugar directamente en las instalaciones del Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura.

La entrega de los sobres con las ofertas deberá realizarse en la Subsecretaría de Administración del Consejo Administrativo de Salud, específicamente en la Dirección de Presupuestos y Compras ubicada en el mismo centro asistencial (con domicilio en Rufino Fal y Vicente López de la ciudad de Olavarría). Las firmas oferentes tendrán tiempo de presentar la documentación hasta las 10:00 horas del citado martes 14 de julio, momento exacto en el que iniciará la ceremonia de apertura.

Como es habitual en las convocatorias oficiales del Municipio, los interesados en participar pueden consultar el pliego de bases y condiciones de manera presencial en la Dirección de Licitaciones o accediendo a la plataforma digital de la comuna a través del sitio web www.olavarria.gov.ar.