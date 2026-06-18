Choque en San Lorenzo y Sarmiento: una ciclista fue hospitalizada

​Una mujer que circulaba en una bicicleta eléctrica sufrió heridas este jueves por la mañana tras colisionar con un automóvil Chevrolet Spark en la intersección de la calle San Lorenzo y la avenida Sarmiento.

​El hecho de tránsito ocurrió alrededor de las 07:30 horas. El automóvil era conducido por un hombre mayor de edad que transitaba por San Lorenzo.

​A raíz del impacto, la ciclista sufrió lesiones y fue trasladada en una ambulancia del servicio de salud pública al Hospital Municipal Héctor M. Cura, donde permanece en observación. Hasta el momento no se emitió un parte oficial sobre el carácter de sus heridas.

​En el lugar del siniestro vial trabajó personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría para asistir el tránsito. Minutos antes de las 09:30 horas, efectivos de la Policía Científica iniciaron las tareas de peritaje correspondientes para determinar las causas del choque y liberar la circulación de la calzada de forma total.