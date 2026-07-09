Alerta por estafas en Olavarría: simulan turnos de vacunación para robar cuentas de WhatsApp

Una vecina de Olavarría reportó un intento de estafa telefónica bajo una modalidad que busca apoderarse de las cuentas de WhatsApp mediante el engaño. Según relató la afectada, recibió una llamada de un número con característica local (2284-260457) en la que un hombre, con un trato muy correcto, se presentó como personal del Ministerio de Salud.

Durante la comunicación, el falso operario ofreció un turno para una supuesta vacunación y mencionó datos precisos de la infraestructura sanitaria local, como los centros de atención primaria (salitas), el Banco de Leche y el Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura. El delincuente, que incluso parecía conocer el nombre de la víctima, le indicó que recibiría un código de verificación en su teléfono y que debía proporcionárselo para confirmar el turno. De haberlo hecho, los estafadores habrían tomado el control de su cuenta de WhatsApp.

Ante la reiteración de este tipo de maniobras, el Dr. Lucas Moyano, Agente Fiscal experto en ciberdelincuencia, recordó una serie de recomendaciones esenciales para evitar ser víctimas de robos virtuales y suplantación de identidad.

El especialista explicó que el objetivo de los criminales al apoderarse de una cuenta de WhatsApp es aprovechar la confianza implícita de los contactos de la víctima para realizar solicitudes de dinero bajo diferentes engaños, como supuestos accidentes o la oferta de venta de moneda extranjera a bajo precio.

La importancia de verificar, más allá de la foto de perfil

El Dr. Moyano hizo especial hincapié en una recomendación clave: no olvidar que, por más que estemos hablando por WhatsApp, estamos interactuando con una cuenta que debe ser verificada. El fiscal advirtió que no hay que confiarse aunque se vea la foto de un contacto conocido o la imagen institucional de alguna entidad pública o privada. Siempre existe la posibilidad de que esa cuenta haya sufrido un hackeo o una suplantación de identidad. En este sentido, la regla de oro es siempre desconfiar y verificar.

Cómo evitar la estafa

Desconfianza: Mantener una actitud alerta en internet y recordar que no toda persona es quien dice ser.

Mantener una actitud alerta en internet y recordar que no toda persona es quien dice ser. No compartir códigos: Nunca facilitar información personal, claves bancarias ni códigos de seis dígitos que lleguen por mensaje SMS o llamada. Ese código es el que permite activar la cuenta en otro dispositivo.

Nunca facilitar información personal, claves bancarias ni códigos de seis dígitos que lleguen por mensaje SMS o llamada. Ese código es el que permite activar la cuenta en otro dispositivo. Verificación en dos pasos: Activar esta capa de seguridad en WhatsApp. En Android, se realiza ingresando a Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos. En iPhone, se accede a Configuración > Cuenta > Verificación en dos pasos.

Activar esta capa de seguridad en WhatsApp. En Android, se realiza ingresando a Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos. En iPhone, se accede a Configuración > Cuenta > Verificación en dos pasos. Canales oficiales: En caso de dudas sobre turnos o servicios, consultar directamente en los canales de comunicación oficiales de las instituciones públicas.

En caso de dudas sobre turnos o servicios, consultar directamente en los canales de comunicación oficiales de las instituciones públicas. Verificar la identidad: Ante cualquier pedido de dinero (con la excusa de compra de divisa o eventuales accidentes), comunicarse telefónicamente con el contacto a los fines de verificar la veracidad de la situación antes de realizar cualquier envío.

Qué hacer en caso de hackeo o robo

Si los delincuentes logran acceder a la cuenta, se debe avisar de inmediato a familiares y amigos por vías alternativas para que ignoren los mensajes y reporten el perfil. Para desactivar la cuenta, se puede enviar un correo electrónico a [email protected] con el asunto «Cuenta clonada/robada» o ingresar al sitio web oficial de asistencia de la aplicación, detallando el número de teléfono con el código internacional (+54).

Las denuncias por estos hechos se deben realizar de forma inmediata en la comisaría más cercana, en la fiscalía o a través del correo electrónico [email protected].