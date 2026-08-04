Vialidad Provincial inició la reparación de la Ruta 51 en el paso a nivel de San Jacinto

El Municipio de Olavarría informó que comenzaron las tareas de mantenimiento y mejora de la traza vial en la Ruta Provincial N° 51, con trabajos concentrados actualmente en el paso a nivel ubicado en el Paraje San Jacinto.

La intervención se lleva adelante a partir de las gestiones realizadas por la comuna ante la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires y apunta a mejorar un sector considerado estratégico para la actividad productiva de Olavarría y la región.

El cruce es utilizado diariamente por vecinos de las localidades, transportistas y vehículos que circulan por una de las principales vías de conexión entre el centro y sur bonaerense.

Los trabajos comenzaron el último lunes y continuarán durante las próximas semanas. En una segunda etapa, las tareas avanzarán sobre el tramo de la ruta con dirección a Loma Negra.

Actualmente se ejecuta una reparación integral del sector, que incluye el fresado del pavimento existente, trabajos de nivelación y el posterior hormigonado del cruce ferroviario. Además, se realizaron tareas de mantenimiento y mejora en las banquinas.

Desde el Municipio señalaron que la circulación permanece reducida en la zona, por lo que solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones.

Semanas atrás, la comuna había elevado a la Provincia un informe con el relevamiento del estado de la ruta y la necesidad de realizar intervenciones, en el marco de las gestiones y la articulación con el Ejecutivo bonaerense.

Personal de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos se acercó al lugar para supervisar el avance de los trabajos.