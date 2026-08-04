Nuevo CoNverSo: el gerente general de Malvinas analizó el presente y el futuro de la gestión de residuos en Olavarría

El gerente general de Transporte Malvinas será el protagonista del episodio N° 14 de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton.

En una charla de más de una hora, Rey repasa la historia de una empresa con medio siglo de trayectoria en la prestación de servicios públicos y analiza el presente de la gestión de los residuos, la situación económica de los municipios y los desafíos que enfrenta el sector privado en un contexto de cambios económicos.

Uno de los momentos más destacados de la entrevista llega cuando reflexiona sobre la relación entre la empresa y las distintas administraciones municipales que atravesó a lo largo de casi cinco décadas.

“Cuando ocurre un cambio de gobierno, lo primero que hacen es ponerte el rótulo del intendente anterior. Nosotros trabajamos para el poder concedente, no importa quién esté, no importa qué partido político sea.”

En ese mismo sentido, agregó:

“Empezamos en Azul con un gobierno militar; después pasaron vecinalistas, radicales, peronistas, el PRO, izquierda, derecha. Nosotros trabajamos para el municipio, no para un partido político ni para una persona en particular.”

Durante la conversación también se refiere al estado actual de Transporte Malvinas, la realidad de la obra pública, la evolución del negocio de la higiene urbana, el funcionamiento del relleno sanitario de Olavarría, la necesidad de avanzar hacia la separación de residuos en origen y la generación de energía a partir de los residuos.

Además, deja definiciones sobre la situación financiera de los municipios, el rol del Estado, la relación con los sindicatos, la legislación laboral y el futuro de los servicios públicos.

El episodio N° 14 de la segunda temporada de CoNverSo estará disponible este miércoles 5 de agosto desde las 20 horas en el canal de Youtube de En Línea Noticias.