Siniestro vial en Junín y Fal: una motociclista fue trasladada al Hospital Cura

Un siniestro vial se produjo en la intersección de la avenida Junín y Fal, donde colisionaron un automóvil Renault Clio y una motocicleta de 110 centímetros cúbicos.

Por razones que se investigan, la motocicleta impactó contra la puerta trasera derecha del automóvil. Como consecuencia del golpe, la mujer que conducía el vehículo de menor porte cayó sobre la calzada.

En el lugar intervino personal policial y de salud pública. La víctima recibió asistencia médica en el sitio y luego fue trasladada en una ambulancia del servicio de salud pública al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura» para la evaluación de sus lesiones.