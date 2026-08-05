Se investiga la muerte de un hombre en el predio del Club Estudiantes

La Justicia y las fuerzas de seguridad iniciaron una investigación tras el hallazgo sin vida de un hombre en el predio del Club Atlético Estudiantes, en las canchas de golf, en Canaveri e Independencia.

El hecho ocurrió en el sector de la cancha de golf del complejo deportivo. Según se informó, la víctima tenía 48 años y su identidad no fue dada a conocer aun.

En el lugar se desplegó un operativo policial con la participación de peritos de la Policía Científica para realizar las tareas de rigor. Tras que personal medico del Hospital constató el óbito de la persona. La causa quedó radicada bajo la instrucción judicial correspondiente para determinar las circunstancias del fallecimiento, como «averiguación de los causales de muerte.»