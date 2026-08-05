El papel del apalancamiento en el trading Forex

En el mercado global de divisas, el apalancamiento resulta clave para poder controlar posiciones superiores al capital se aporta. Su uso también facilita que las variaciones del tipo de cambio produzcan un efecto mayor sobre el saldo disponible, algo que tiene sus pros y contras y que también implica el tener una mayor comprensión del trading (Investor.gov, 2011).

En la práctica, plataformas como MetaTrader 5 permiten visualizar con una mayor claridad cómo el apalancamiento modifica el tamaño de una posición y el nivel de exposición que se está asumiendo. No en vano, antes de operar, es importantísimo entender a cabalidad la relación entre el capital disponible y el volumen seleccionado, así como también cuál es el riesgo que puede soportar la cuenta (JustMarkets).

Cómo funciona el apalancamiento

Lo normal es que el apalancamiento se exprese mediante una proporción que relaciona el capital del cual se dispone con el valor total de la posición que se controla. Partiendo de allí, una relación de 20:1 le permite al usuario el poder obtener una exposición que supera por veinte veces al dinero que utilizó como garantía al principio (Investor.gov, 2011).

Para ejemplificar, supongamos que se hace un depósito de 1.000 dólares y que este podría sostener una posición valorada en unos 20.000 dólares —siempre y cuando la plataforma admita dicha proporción—. En dicho panorama, las ganancias o pérdidas asumidas se calculan por encima de los 20.000 dólares, esto, pese a que el usuario haya aportado tan solo una veinteava parte de ese importe.

Este margen diferencial explica con claridad el porqué una ínfima variación puede producir un efecto notable en el saldo del que se dispone en la cuenta. Por consiguiente, si el mercado avanza un 1 % en el sentido contrario, la posición que se ejemplificó generaría una pérdida cercana a los 200 dólares, lo cual no es poco (CFTC, 2022).

La relación entre el margen y la exposición

En palabras básicas, el margen nos dice qué cantidad exige el intermediario exige para poder abrir o mantener el apalancamiento dentro de ciertas condiciones. Sin embargo, dicho depósito no establece una pérdida máxima, y esto es debido a que el resultado está condicionado por valor completo expuesto ante los movimientos propios del mercado (CFTC, 2022).

Ahora bien, cumplir con el margen solo significa que la plataforma permite abrir la operación. Aun así, el usuario debe calcular cuánto dinero podría perder si el precio se mueve en su contra y llega al punto en el que piensa cerrar la operación.

Si llega el caso en que las pérdidas bajan demasiado el monto del que se dispone en la cuenta, entonces el bróker puede pedir al usuario que deposite más dinero o cerrar sus operaciones. Esto puede ocurrir muy rápido cuando el mercado se mueve con fuerza, por lo que quizá no haya tiempo suficiente para reducir la posición de forma manual (Investor.gov, 2021).

El tamaño de la posición importa

Es importante comprender que, aunque el bróker permita usar un apalancamiento alto, esto no significa que deba utilizarse por completo en cada una de las operaciones. Ahora bien, el riesgo asumido va a depender del tamaño de la posición, y es por eso que una posición más pequeña puede reducir las pérdidas si el precio se desplaza en contra.

Además, los límites para los clientes minoristas son una evidente muestra de que las autoridades toman este riesgo muy en serio. Un ejemplo claro lo da la FCA al haber fijado los niveles de apalancamiento entre 30:1 y 2:1 para ciertos productos. Dichos límites van cambiando según cuánto suele variar el precio de cada activo (FCA, 2019).

Ajustar la exposición al capital disponible

No debe dejarse de lado que el apalancamiento máximo que ofrece una plataforma no indica cuánto debe usarse en cada operación, y que primero conviene calcular cuánto dinero podría perderse si el precio llega al punto elegido para cerrar (Investor.gov, 2011). Con ese dato en cuenta, el usuario puede ajustar el tamaño de la posición al dinero disponible en su cuenta. Es importante también tener en cuenta que una posición menor reduce el efecto de una caída del precio y, además, permite guardar fondos para otras operaciones sin afectar el margen necesario (CFTC, 2022).

Cierre por falta de margen

Sí: cuando una operación pierde dinero, el saldo disponible baja, sin embargo, el bróker sigue pidiendo una cantidad mínima para mantenerla abierta. Y si la cuenta ya no cumple con ese requisito, entonces la plataforma puede cerrar una o varias operaciones según las condiciones aceptadas por el usuario —esto puede pasar muy rápido cuando el mercado se mueve con fuerza—.

Ahora bien, el riesgo es mayor si se usa mucho apalancamiento, esa es la razón por la que esperar para cerrar la operación de forma manual puede no ser suficiente si el precio cambia antes de que la orden se complete (Investor.gov, 2011). En Reino Unido, las reglas indican que las posiciones deben cerrarse cuando los fondos de una cuenta minorista bajan hasta la mitad del margen necesario. Asimismo, existe protección contra saldos negativos, por lo que las pérdidas del cliente se limitan al dinero disponible en esa cuenta (FCA, 2019).