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Santiago Robledo Hernández, analista deportivo y entusiasta de las criptomonedas que sigue de cerca el comportamiento de consumo de los hinchas del fútbol sudamericano, reaccionó con atención al dato publicado por Clarín: entre enero y abril de 2026 se registraron 8.717 altas hipotecarias frente a 12.191 en el mismo período del año anterior, y el Banco Central acaba de emitir una norma para revertir esa tendencia. Para Robledo Hernández, el episodio ilustra algo que los hinchas conocen bien en su propia economía doméstica: comprometer ingresos futuros exige evaluar la capacidad real antes de asumir cualquier obligación.

Sobre ese mismo principio descansa la planificación de cualquier gasto discrecional, incluidas las apuestas deportivas. Apuestas.guru reúne guías sobre cómo definir un presupuesto de juego y acotar el riesgo, promoviendo un enfoque en el que las apuestas se consideran un gasto no esencial que debe planificarse con la misma lógica que cualquier otra partida del presupuesto familiar. Como señala Robledo Hernández: “Cuando ves que las familias frenan la compra de una vivienda porque las tasas subieron y los plazos se acortaron, entendés que la tolerancia al riesgo tiene un umbral concreto. El mismo razonamiento vale para cualquier compromiso de ingreso, sea grande o pequeño.

La nueva norma del BCRA y sus requisitos para los garantes

El Banco Central incorporó como clientes con acceso a financiamiento en moneda extranjera a personas que, sin ser generadoras directas de dólares, cuenten con garantías en esa moneda otorgadas por exportadores. La medida abre una puerta que hasta ahora permanecía cerrada para una franja amplia de la población asalariada en pesos.

Los requisitos son precisos. El garante debe ser un exportador con flujo de ingresos futuros en dólares y debe acreditar que en el año previo al otorgamiento registró facturación en esa moneda por un importe que guarde razonable relación con el monto de la financiación. No alcanza con tener divisas ocasionales: la norma exige consistencia histórica y proyección creíble de flujo.

La norma también alcanza a prestadores de servicios exportados, como proveedores de programas informáticos y centros de atención telefónica, siempre que se verifique que el flujo de ingresos futuros en moneda extranjera resulte suficiente para cancelar la deuda.

La condición más exigente recae sobre la figura jurídica del garante. Según explicó una fuente del BCRA al detallar los requisitos a las entidades financieras:

“En todos los casos, los exportadores deben constituirse como principales pagadores con renuncia a los beneficios de excusión y división.”

Eso significa que el garante no podrá exigir que primero se ejecute al deudor principal antes de responder con su propio patrimonio. La responsabilidad es directa e inmediata.

La caída del crédito hipotecario que motivó el cambio

La diferencia entre las 12.191 altas hipotecarias de enero a abril de 2025 y las 8.717 del mismo período de 2026 no es un accidente estadístico. Según la fuente consultada por Clarín, la caída responde al efecto combinado de la suba de tasas y el acortamiento de los plazos, dos variables que encarecen la cuota mensual y reducen el universo de familias con capacidad de pago verificable.

El Gobierno identifica a la industria tradicional, la construcción y gran parte del consumo doméstico como sectores que quedaron rezagados en el modelo actual. La lectura oficial es que el acceso al crédito es la palanca para que esos sectores recuperen dinamismo. El Banco Nación, la entidad pública más grande del sistema y quien más créditos hipotecarios otorga, está previsto como punta de lanza del nuevo esquema. La idea es que, una vez que el banco estatal opere el mecanismo, los demás bancos del sistema se sumen de manera progresiva.

Cómo circula el dinero entre banco, desarrollador y cliente

El circuito financiero que habilita la norma tiene dos tramos diferenciados según el eslabón de la cadena. Para los desarrolladores inmobiliarios, existe una propuesta oficial para extender la misma norma de modo que puedan acceder a dólares destinados a la adquisición de terrenos y construcción, a una tasa que ronda el 8% anual en dólares. Ese costo financiero, relativamente bajo en términos internacionales, busca hacer viable la puesta en marcha de proyectos que hoy no arrancan por falta de fondeo barato.

El tramo que llega al cliente individual funciona de manera distinta. Al comprador final le queda un crédito en pesos de UVA más inflación, con una carga que hoy ronda el 30%. La deuda del usuario no está denominada en dólares sino en pesos ajustados por inflación, lo que traslada al deudor el riesgo de la variación del índice de precios. El Banco Nación opera como puente entre ambas puntas del esquema, captando el fondeo en dólares y traduciendo el producto al mercado minorista en moneda local.

Sectores rezagados, exportaciones en alza y las reacciones al nuevo esquema

El contraste entre los sectores ganadores y los rezagados del modelo económico actual resulta marcado. Según proyecciones de la consultora Abeceb para los próximos siete años, las exportaciones energéticas pasarán de 5.700 millones de dólares en 2024 a 36.000 millones en 2033. El agro escalaría de 28.600 millones a 43.000 millones de dólares, y la industria del conocimiento de 11.000 millones a 33.000 millones en el mismo período. Esas cifras son las que proveen el flujo de divisas sobre el que descansa el mecanismo de garantías.

Del otro lado de esa ecuación, en 2024 la caída del despacho de cemento registró su peor medición desde la pandemia, con números muy por debajo del repunte máximo de 2022. La construcción es precisamente uno de los sectores que el Gobierno señala como perdedor del ciclo actual, y la norma del BCRA apunta, entre otras cosas, a reactivar esa cadena.

En Olavarría, ciudad con fuerte presencia de la industria cementera, el intendente Maximiliano Wesner (Frente para la Victoria) describió así la situación laboral de la zona en el contexto del cierre de FABI y los despidos en Cerro Negro:

“Lo que pasaba era producto del ajuste en contra de la industria del presidente Javier Milei.”

Una fuente del sistema financiero, que prefirió el anonimato, sintetizó el potencial del nuevo esquema con una imagen concreta:

“Si esto sucede, la rueda de uno de los sectores claves que impulsa el consumo comenzará a girar.”

La medida ya cuenta con respaldo normativo del BCRA y el Banco Nación opera como primer ejecutor. La implementación efectiva dependerá de que los exportadores con capacidad de garantizar se acerquen al sistema y de que la demanda reprimida de crédito hipotecario encuentre en las nuevas condiciones un umbral de riesgo asumible.