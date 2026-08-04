Más de 90 parejas animaron una nueva fecha de la Liga Anual ACOP de pádel

El certamen reunió a jugadores y jugadoras de distintas categorías y volvió a mostrar el gran nivel de competencia del pádel local.

Con la participación de más de 90 parejas, durante el fin de semana se disputó una nueva fecha de la Liga Anual ACOP 2026, correspondiente a las categorías impares. La convocatoria volvió a confirmar el crecimiento que atraviesa el pádel en la región, con una importante cantidad de inscriptos y partidos de alto nivel.

En Caballeros Séptima, el título quedó en manos de Benjamín y Ramiro Cortejarena, quienes derrotaron en la final a Axel Etchegaray y Enzo Agustín Rypstra por 7/6 y 6/4.

En Damas Séptima B, las campeonas fueron Julieta Martín y Analía Macarena Urquiza, tras imponerse por 6/3 y 6/4 a Maitena Busto y Lana Jordan.

La definición de Caballeros Tercera fue una de las más disputadas de la jornada. Juan José Longhini e Ian López se consagraron campeones al vencer a Ian Barragán y Manuel Zulaica por 6/3, 4/6 y 6/3.

En Damas Séptima, Mailén Conrado y Carolina Schneider levantaron el trofeo luego de superar a Verónica Aylen Andrade y Romina Tello por 6/4, 4/6 y 6/4.

Por su parte, en Caballeros Quinta, Diego Leandro Barzola y Lucas Antonio Peralta se quedaron con el campeonato al derrotar a Lucas Herrera y Leandro Nievas por 7/5 y 6/4.

La última definición correspondió a Damas Quinta, donde Aldana Moretti y Estefanía Piccente dominaron la final y vencieron a Estefanía Alsina y Karina Yungblut por un contundente 6/2 y 6/0.

Con una convocatoria que volvió a superar las expectativas, la Liga Anual ACOP 2026 continúa consolidándose como uno de los torneos más importantes del calendario regional de pádel y ya se prepara para sus próximas fechas.