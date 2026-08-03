River profundiza su crisis: perdió con Rosario Central y llegó a cinco derrotas consecutivas en torneos AFA

River Plate atraviesa uno de los peores momentos de su historia reciente. Este domingo cayó 1-0 ante Rosario Central en el estadio Monumental, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, y acumuló cinco derrotas consecutivas en competencias de AFA, una marca que no registraba desde 1911.

El único gol del encuentro llegó a los 27 minutos del primer tiempo, cuando Nicolás Otamendi, en su intento por despejar un centro de Jaminton Campaz, terminó convirtiendo en contra de su propio arco.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet volvió a mostrar serias dificultades para generar juego y, pese a disponer de varias situaciones en el complemento, no logró vulnerar al arquero Jeremías Ledesma, una de las figuras de la noche.

Rosario Central, conducido por Jorge Almirón, aprovechó su momento, administró la ventaja y resistió incluso con un jugador menos tras la expulsión de Emanuel Coronel a los 38 minutos del segundo tiempo por doble amonestación.

La derrota deja al «Millonario» último en la Zona B, sin puntos, y además fuera de los puestos de clasificación para la Copa Sudamericana 2027. En contrapartida, el conjunto rosarino alcanzó las cuatro unidades y se ubicó séptimo en la tabla.

Un partido que River nunca pudo revertir

Central avisó primero con un remate de Jaminton Campaz y volvió a inquietar con una acción de Ángel Di María, quien tuvo una destacada actuación siendo el eje ofensivo del equipo visitante.

River respondió con intentos de Fausto Vera, Lautaro Pereyra y Facundo Colidio, aunque careció de precisión en los metros finales.

El desnivel llegó tras una gran proyección de Campaz por la izquierda. Su centro atrás buscaba a Alejo Cantizano, pero Otamendi terminó desviando el balón hacia su propio arco.

En el complemento, River adelantó sus líneas y generó las ocasiones más claras. Lucas Beltrán, Juan Cruz Meza y Tomás Galván estuvieron cerca del empate, mientras que Ledesma respondió con seguridad cada vez que fue exigido.

Sobre el final, la expulsión de Coronel le dio una última esperanza al conjunto local, que no pudo aprovechar la superioridad numérica y terminó sumando una nueva frustración ante su público.

Lo que viene

Por la cuarta fecha del Torneo Clausura, River buscará cortar la racha cuando visite a Tigre el sábado 8 de agosto desde las 17, mientras que Rosario Central recibirá a Aldosivi el viernes 7 a las 19:30.