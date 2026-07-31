Club Ciudad presentó su nueva camiseta para afrontar el torneo Federal amateur femenino

Imágenes Mauricio Latorre

En la sede de la Liga de Fútbol de Olavarría, Club Ciudad de Olavarría realizó la presentación oficial de su nueva indumentaria con la que competirá por tercer año consecutivo en el torneo Federal amateur de fútbol femenino. La reunión contó con la presencia de dirigentes de la entidad liguista, integrantes del cuerpo técnico, jugadoras del plantel, auspiciantes y allegados.

Durante la presentación, el presidente de la institución, César Saldain, destacó el esfuerzo dirigencial para que la ciudad mantenga representación a nivel regional. «Es un orgullo que el club pueda encarar este certamen representando al fútbol de la ciudad. Asumimos este desafío con la responsabilidad social y deportiva que implica llevar la indumentaria adecuada para cuando nos toque viajar», expresó.

En cuanto a los proyectos de la institución, Saldain confirmó que el club apunta a incorporar divisiones formativas e inferiores en el corto plazo, además de sumar otras disciplinas deportivas. Sin embargo, remarcó la limitación actual sobre la infraestructura: «Lo que hoy nos tiene ocupados y en búsqueda de soluciones es contar con un espacio físico propio para entrenar. Una vez resuelto eso, avanzaremos firmemente con las divisiones inferiores y la escuelita».

Por su parte, el director técnico del equipo, Enrique De La Vega, se refirió al aspecto deportivo y a la evolución del grupo tras dos años y medio de trabajo al frente del plantel. «Llegamos mucho mejor preparados que a los torneos anteriores. Las jugadoras le van tomando el gusto a lo que exige competir en un Federal amateur, que es un certamen con otra visibilidad y de exigencia distinta», señaló.

De La Vega también remarcó la proyección del fútbol femenino local al indicar que la ciudad cuenta con «muchísimo material» para aspirar en un futuro a insertarse en los torneos de AFA, al tiempo que explicó que se trabaja diariamente amoldando las prácticas a las disponibilidades y responsabilidades cotidianas de las jugadoras.