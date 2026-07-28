Lucas Janson es nuevo refuerzo de Gimnasia: el olavarriense firmó hasta 2027

Gimnasia y Esgrima La Plata oficializó este martes la incorporación del delantero olavarriense Lucas Janson, quien llega procedente de Boca Juniors para reforzar el plantel de cara al Torneo Clausura y la Copa Argentina.

El atacante, de 31 años, firmó contrato con el «Lobo» hasta mediados de 2027 y se convirtió en una de las incorporaciones para afrontar el segundo semestre de la temporada.

Nacido en Olavarría el 16 de agosto de 1994, Janson dio sus primeros pasos futbolísticos en su ciudad (Embajadores) antes de incorporarse a las divisiones inferiores de Tigre, donde debutó en Primera División en 2012.

A lo largo de su carrera también vistió las camisetas de Toronto FC, de la MLS de Estados Unidos, Vélez Sarsfield y Boca Juniors.

Su mejor etapa la atravesó en Vélez, donde fue una de las principales figuras del equipo, disputó la Copa Libertadores y despertó el interés de Boca, club al que llegó posteriormente y con el que consiguió títulos locales además de participar en competencias internacionales.

En sus más de 300 partidos como profesional, Lucas Janson acumula 68 goles y 36 asistencias, números que respaldan una trayectoria consolidada en el fútbol argentino.

Con su llegada, Gimnasia suma experiencia y variantes ofensivas para afrontar un semestre en el que buscará ser protagonista tanto en el Torneo Clausura como en la Copa Argentina.