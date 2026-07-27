Scaloni, a una semana de la derrota ante España: “El verdadero trofeo es no bajar los brazos”

A una semana de la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial, Lionel Scaloni compartió un extenso mensaje de agradecimiento y reflexión, en el que habló del dolor por no haber podido conseguir una nueva copa, pero destacó los valores que, según él, representan a este grupo de jugadores.

“Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras”, comenzó el entrenador argentino, quien reconoció que no suele utilizar las redes sociales, pero entendió que era “el mejor medio para hacérselo llegar”.

Scaloni expresó su pesar por no haber podido darle otra alegría al pueblo argentino: “Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida”.

Sin embargo, remarcó que el legado del equipo va mucho más allá del resultado final. “Quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa”, señaló.

En ese sentido, enumeró los valores que considera centrales en la construcción de la Selección: “El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba), el darlo todo (aunque ya no tengas más), el aguantar baldazos de agua fría de gente que no nos conoce, el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro… Eso es el verdadero trofeo”.

Finalmente, agradeció a quienes forman parte del camino: “Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, al personal de AFA, aquellos que de forma silenciosa trabajan para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido”.

El mensaje cerró con una frase dirigida especialmente a los argentinos: “Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro”.