Realizarán una nueva colecta voluntaria de sangre y registro de médula ósea en Olavarría

El próximo 5 de agosto, el Colegio Privado Libertas llevará a cabo una nueva colecta voluntaria de sangre e inscripción al Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea. La jornada se realiza en forma conjunta con el Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal Dr. Héctor Cura y forma parte de un proyecto que la institución desarrolla desde hace cuatro años.

La actividad es impulsada desde el Departamento de Ciencias Naturales del colegio con el objetivo de promover la donación voluntaria, brindar información a la comunidad y fomentar el compromiso social en las y los adolescentes.

Desde la organización señalaron que cada donación de sangre puede beneficiar hasta a tres personas, mientras que la inscripción al registro de médula ósea permite ampliar las posibilidades de trasplante para pacientes que lo requieren.

Las personas interesadas en participar deberán solicitar un turno previo comunicándose al teléfono 2284-458683. La jornada se desarrollará en las instalaciones del establecimiento educativo.