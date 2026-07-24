Por qué en curling el último lanzamiento de un end da una gran ventaja?

En curling, el último lanzamiento de un end da una gran ventaja porque permite tomar la decisión final con toda la posición ya construida. Cada equipo lanza 8 piedras por end, 2 por jugador, así que la piedra número 16 llega cuando ya hay guardias, piedras en la casa, líneas tapadas y ángulos posibles. Ese último tiro se conoce como martillo, y su valor no está solo en lanzar después, sino en elegir cómo cerrar el problema. En una pista de unos 45,72 metros, con piedras de cerca de 19,96 kg, tener la última palabra puede convertir un end complicado en 1, 2 o incluso 3 puntos. Después de seguir un end de curling donde el último lanzamiento decide todo, tragamonedas online ofrecen otra forma de entretenimiento rápido.

La ventaja del martillo aparece porque en cada end solo puntúa un equipo. Si el equipo con el último tiro coloca más piedras cerca del botón que el rival, suma según cuántas tenga mejor situadas. Si no ve una opción clara de marcar 2, también puede intentar dejar el end en blanco para conservar el martillo en el siguiente. Esa posibilidad de marcar, limpiar, forzar o no puntuar hace que el último lanzamiento sea una herramienta táctica enorme. Cuando termina un partido de curling lleno de estrategia, online tragamonedas sirven para seguir disfrutando desde la misma plataforma.

Cómo cambia la estrategia cuando un equipo tiene el martillo

El equipo con martillo suele jugar para crear opciones de varios puntos. Muchas veces coloca guardias de esquina, intenta esconder piedras detrás y espera usar el último tiro para asegurar la cuenta. El equipo sin martillo, en cambio, busca cerrar el centro, poner guardias delante de la casa y obligar al rival a jugar tiros más difíciles. Así, el mismo hielo se convierte en 2 planes opuestos desde la primera piedra.

Las claves que explican la ventaja del último lanzamiento son:

4 jugadores por equipo.

2 piedras por jugador en cada end.

8 piedras por equipo.

16 piedras totales antes de cerrar el marcador.

Piedra de unos 19,96 kg.

Casa con círculo exterior de 12 pies.

El martillo también reduce el castigo de algunos errores. Si el rival coloca una piedra peligrosa en el botón, el equipo que lanza último todavía puede buscar un takeout, una congelación o un draw preciso para limitar el daño. Si la casa queda demasiado abierta, puede jugar un tiro simple para marcar 1 y evitar el robo. Esa flexibilidad es la razón por la que muchos equipos prefieren construir el end con paciencia en lugar de atacar demasiado pronto.