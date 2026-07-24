Los Palmares: ventas anticipadas, compradores múltiples y falta de condiciones para avanzar con el proyecto

La decisión del Municipio de Olavarría de no avanzar con la aprobación del convenio urbanístico del proyecto “Los Palmares” estuvo precedida por un dictamen de la Dirección de Asuntos Legales que analizó el expediente y concluyó que no resulta jurídicamente procedente convalidar el acuerdo firmado con el Fideicomiso Palmares Olavarría.

El informe, incorporado al expediente municipal N° 3283/2023 y vinculado también a las actuaciones del Honorable Concejo Deliberante, evaluó la documentación reunida durante el proceso administrativo y las intervenciones realizadas por la Dirección Provincial de Producción de Hábitat, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.

El proyecto había sido encuadrado dentro de la Ley Provincial N° 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, bajo la modalidad Lotes con Servicios, un régimen que establece como finalidad facilitar el acceso al suelo urbano destinado a vivienda.

En ese marco, el dictamen recordó que la normativa provincial exige que los lotes desarrollados bajo este programa tengan como destino una vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

Las observaciones del expediente

Entre los principales puntos señalados por Asuntos Legales aparece la existencia de documentación que daría cuenta de la comercialización de parcelas antes de contar con las aprobaciones municipales y provinciales correspondientes.

El dictamen también menciona que algunas operaciones se habrían realizado cuando aún no existía estado parcelario aprobado, además de advertir sobre distintas inconsistencias en la documentación presentada por particulares.

Otro de los aspectos considerados fue una carta documento enviada por el propio Fideicomiso Palmares en agosto de 2023, antes de la firma del convenio urbanístico, donde se planteaban presuntas irregularidades vinculadas a la comercialización de parcelas y la situación de los inmuebles involucrados.

Compradores con más de un lote

Uno de los elementos que tomó especial relevancia para el Municipio fue la documentación presentada por los propios fiduciarios ante el Concejo Deliberante en julio de 2025.

Según el dictamen, en esa nómina de adquirentes aparecen casos de personas que habrían comprado dos, tres, cuatro, cinco y más parcelas, situación que —según el análisis legal— resultaría incompatible con el objetivo del programa Lotes con Servicios.

El informe sostiene que esta circunstancia no constituye un incumplimiento menor, sino que afecta uno de los fundamentos centrales por los cuales el emprendimiento fue incorporado al régimen de acceso al hábitat.

Intervención provincial y denuncia penal

El dictamen también incorpora las observaciones realizadas por la Dirección Provincial de Producción de Hábitat en mayo de 2026, organismo que señaló la existencia de conflictos vinculados al dominio y posesión de los inmuebles, compradores múltiples y comercialización anticipada de lotes.

Desde Provincia se indicó que estas situaciones podrían tornar de difícil ejecución el convenio firmado, al resultar incompatibles con los objetivos del programa.

Además, el Municipio informó que presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue las presuntas irregularidades detectadas en la comercialización de las parcelas.

La conclusión de Asuntos Legales

Finalmente, la Dirección de Asuntos Legales consideró que las circunstancias incorporadas al expediente “impiden tener por acreditado el cumplimiento de los fines de acceso al suelo” previstos por la Ley Provincial N° 14.449.

Por ese motivo, recomendó no convalidar el convenio urbanístico firmado el 24 de noviembre de 2023 entre la Municipalidad de Olavarría y el Fideicomiso Palmares, decisión que luego quedó formalizada mediante decreto del Ejecutivo municipal.