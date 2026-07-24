Cooperativas eléctricas bonaerenses analizaron en Azul los desafíos del sector

Representantes de cooperativas eléctricas de distintas localidades bonaerenses participaron de una nueva reunión del Consejo de Administración de APEBA (Asociación de Prestadores de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires), que tuvo como anfitriona a la Cooperativa Eléctrica de Azul.

El encuentro se realizó este jueves 23 de julio desde las 10 horas en el Centro Integral Cooperativo (CIC) de FEDECOBA, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 3, en Azul, en el marco de la reunión mensual que la federación mantiene con las distribuidoras que la integran.

Del encuentro participaron representantes de las cooperativas eléctricas de Azul, Colón, Chacabuco, Luján, 9 de Julio, Necochea, Olavarría, Pergamino, Rojas, Saladillo, Salto, Tandil, San Pedro y Tres Arroyos. En esta oportunidad no pudo asistir la representación de Zárate.

La reunión fue coordinada por el presidente de APEBA, Oreste A. Binetti, y tuvo como eje el análisis de distintos temas que atraviesan al sector eléctrico cooperativo bonaerense. Entre ellos se abordaron la desregulación del mercado eléctrico mayorista, la contratación de energía, la situación frente a CAMMESA y los alcances de la ley de modernización laboral.

Además, se repasaron las gestiones realizadas por la Asociación ante organismos nacionales y provinciales, en defensa de los intereses de las cooperativas y de la continuidad de un servicio eléctrico de calidad en las comunidades donde tienen presencia.

Desde APEBA destacaron que la entidad brinda respaldo técnico, jurídico e institucional a las distribuidoras asociadas, con el objetivo de fortalecer el modelo cooperativo eléctrico bonaerense.

Por la Cooperativa Eléctrica de Azul participaron autoridades del Consejo de Administración y equipos técnicos de la entidad, entre ellos el vicepresidente Dr. Pedro De Luca, quien estuvo a cargo de la bienvenida y apertura del encuentro; la secretaria Marisa Tejeda; el prosecretario Ismael Santarcángelo; la consejera Verónica Colman; el consejero por Chillar Héctor Provasi; el gerente técnico Ing. Federico Garriz; el asesor Ing. Julio Ginepro; el asesor legal Dr. Luis Conti y el responsable de Recursos Humanos César Casamayouret.

La CEAL agradeció especialmente a FEDECOBA por facilitar sus instalaciones para la realización de la jornada, destacando que este tipo de encuentros reflejan “el verdadero sentido de la integración cooperativa”.