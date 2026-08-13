Celeste Arouxet en la inauguración de la nueva sede de La Libertad Avanza

La referente de La Libertad Avanza en Olavarría, Celeste Arouxet, participó de la inauguración oficial de la nueva sede partidaria del espacio, en un acto que reunió a dirigentes y militantes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Arouxet compartió la jornada con Karina Milei, Sebastián Pareja y Martín Menem, principales referentes nacionales y provinciales de La Libertad Avanza que estuvieron presentes en la actividad.

El encuentro se desarrolló en el marco del proceso de organización y expansión territorial que lleva adelante el espacio político, con la participación de representantes de diferentes distritos bonaerenses.

La presencia de la dirigente olavarriense marcó la participación local en una jornada que tuvo como eje la consolidación de la estructura partidaria de La Libertad Avanza y su despliegue territorial de cara a los próximos desafíos políticos.

La inauguración de la nueva sede reunió a dirigentes, referentes y militantes, en una actividad que buscó fortalecer los vínculos entre las estructuras locales y provinciales del espacio.