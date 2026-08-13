Inseguridad: Vecinos del Pickelado se convocan a la plaza para exigir respuestas de las autoridades

El encuentro será el sábado, informaron.

Vecinos del barrio Pickelado, cansados por los reiterados hechos de inseguridad y ante la falta de respuestas a sus reclamos, se reunirán este sábado a las 17:30 en la plaza del barrio.

La convocatoria surge a partir de la preocupación por los episodios de inseguridad registrados en la zona y busca plantear nuevamente las demandas de los vecinos y reclamar medidas que permitan mejorar la seguridad en el sector.

El encuentro será este sábado a las 17:30 y está abierto a los vecinos del barrio que quieran participar y expresar sus inquietudes.