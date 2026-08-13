Inseguridad: alertó a Vecinos en Red mientras robaban un tanque de una escuela y expresó su indignación

Un vecino de Olavarría expresó su indignación luego de advertir durante la madrugada la presencia de un hombre junto al tanque de agua de la Escuela N° 56 y alertar de inmediato al sistema Vecinos en Red (VER). Según relató, horas después la directora del establecimiento le confirmó que el tanque había sido robado.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este jueves.

El vecino contó que, mientras se dirigía a tomar el colectivo para concurrir a su trabajo en Loma Negra, observó a un hombre en inmediaciones de la Escuela N° 56, junto al tanque de agua que se encontraba apoyado en el establecimiento.

Según su relato, cuando el hombre advirtió su presencia tomó una bicicleta y se retiró del lugar. Ante esa situación, el vecino realizó un aviso a Vecinos en Red y aportó información sobre el sospechoso, incluyendo la ropa que llevaba puesta y que se movilizaba en bicicleta.

El primer mensaje fue enviado a las 5:02 y, según la conversación mantenida con el sistema, la última respuesta de VER se produjo a las 5:04. Desde el área le informaron que se había dado intervención al servicio de emergencias: “Desde esta área lo que se hace es comisionar el móvil del personal del 911, quien se ocupa de asistir a dicho llamado”, y agregaron: “De igual manera informamos a superioridad”.

Sin embargo, el vecino sostuvo que, al finalizar su jornada laboral y regresar a la zona, se comunicó con la directora de la escuela, quien —según contó— le confirmó que el tanque de agua había sido robado.

La situación generó su fuerte cuestionamiento al funcionamiento del sistema de alerta. “La verdad, no sé, nadie te da pelota», expresó en diálogo con En Línea Noticias.

El vecino remarcó que había aportado información concreta sobre la persona que se encontraba junto al tanque y cuestionó que, pese al aviso, finalmente el elemento fuera sustraído.

“Pero le pasé hasta el flaco, la ropa que tenía, que estaba en bicicleta”, señaló, y agregó su preocupación por la seguridad de su propia vivienda y de su familia.

El episodio también lo llevó a cuestionar la difusión pública que, según recordó, tuvo otro procedimiento en el que el sistema VER intervino ante un robo de materiales. En ese sentido, manifestó su malestar porque considera que existe una diferencia entre la respuesta y la difusión de determinados casos y la situación que le tocó atravesar.

Más allá del planteo del vecino, la secuencia registrada permite establecer que el aviso fue realizado a las 5:02, que VER informó dos minutos después que había comisionado un móvil del 911 y que posteriormente, siempre según el relato del vecino, la directora de la Escuela N° 56 confirmó que el tanque había sido sustraído.

El reclamo, en definitiva, apunta a conocer qué ocurrió después de aquella alerta y cuál fue la respuesta efectiva ante una situación que el vecino asegura haber advertido mientras se desarrollaba.