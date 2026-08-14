Peaje de Hinojo: ya está habilitado el nuevo sistema de pago electrónico

El peaje de Hinojo, sobre la Ruta Nacional 226, ya cuenta con el nuevo sistema de pago electrónico, una modalidad que busca agilizar la circulación y reducir los tiempos de espera de los conductores.

La implementación comenzó este miércoles y forma parte de un proceso gradual que Corresur lleva adelante en las distintas estaciones de peaje que se encuentran bajo su concesión.

En Hinojo, los usuarios que no estén adheridos a TelePASE pueden realizar el pago mediante los nuevos tótems de autogestión, utilizando tarjetas de débito, crédito o billeteras virtuales a través de código QR.

Por su parte, quienes ya cuentan con TelePASE continúan utilizando el sistema de lectura automática, que permite atravesar la estación sin detenerse y acceder, además, a una tarifa más conveniente.

Qué pasa si no se paga en el momento

Corresur informó que aquellos conductores que atraviesen la estación sin utilizar ninguna de las dos modalidades de pago podrán regularizar posteriormente la pasada.

Para hacerlo deberán ingresar al sitio oficial de Corresur y acceder al apartado “Consultar y regularizá tus viajes”, ubicado en la parte superior de la página. Desde allí podrán verificar las pasadas registradas y realizar el pago correspondiente.

Durante esta etapa de transición, personal de Corresur brindará asistencia a los conductores que necesiten ayuda para utilizar los nuevos dispositivos.

La implementación continuará durante agosto con la habilitación progresiva de los distintos sistemas de cobro en las estaciones de peaje de las autopistas y rutas bajo concesión.

TelePASE

Corresur también recomendó la adhesión a TelePASE, el sistema de pago electrónico que permite atravesar las estaciones de peaje sin detenerse y con una tarifa más conveniente.

La adhesión es gratuita y puede realizarse de manera online, asociando el vehículo a un medio de pago para que el importe del peaje se debite automáticamente en cada viaje.