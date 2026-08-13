La Iglesia desautorizó los «bautismos comunitarios» convocados frente a la casa de Cristina Kirchner

La Arquidiócesis de Buenos Aires salió al cruce de una convocatoria que había anunciado la realización de “bautismos comunitarios” frente al domicilio donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria. La ceremonia había sido difundida para el sábado 5 de septiembre a las 16, en San José 1111, y había generado repercusión por el carácter político que se le atribuía al encuentro.

La propuesta, según fue difundida públicamente, contemplaba la participación del sacerdote Francisco “Paco” Olveira y una inscripción previa para quienes quisieran recibir el sacramento. Entre los elementos anunciados figuraba también el pedido de llevar una vela y una convocatoria bajo la consigna “Iluminemos nuestra Patria”. De acuerdo con la información difundida, Cristina Kirchner tendría un rol simbólico desde el balcón de su vivienda.

Ante la repercusión de la iniciativa, la Arquidiócesis de Buenos Aires publicó este jueves un comunicado en el que recordó las condiciones que rigen para la celebración del Bautismo y dejó en claro que la convocatoria no contaba con autorización eclesiástica.

“La celebración de cualquier sacramento fuera de los templos requiere el permiso de la autoridad eclesiástica arquidiocesana”, señaló la Iglesia. En el caso específico del Bautismo, agregó que también es necesario “el consentimiento expreso del párroco del lugar donde habrá de celebrarse”, tanto para garantizar el acompañamiento pastoral como para registrar correctamente el sacramento.

La Arquidiócesis fue categórica respecto de la convocatoria: “la Arquidiócesis no ha autorizado bautismos comunitarios fuera de templos en los próximos meses”.

El comunicado también introdujo una definición sobre el componente político que rodeó la propuesta. “La administración del Bautismo no es ocasión para expresar opciones políticas de ningún orden, sino un momento de fe y de incorporación a la vida de la Iglesia”, afirmó.

De esta manera, la Iglesia porteña marcó distancia de una celebración que había sido presentada en torno a uno de los principales escenarios de la militancia kirchnerista desde que la expresidenta comenzó a cumplir prisión domiciliaria en su departamento de Constitución.

La convocatoria había trascendido públicamente a partir de una difusión en redes sociales y de la cobertura realizada por el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre. Según esa información, el encuentro estaba previsto frente a San José 1111 y no dentro de un templo parroquial.

El pronunciamiento de la Arquidiócesis, fechado este 13 de agosto, no se limita a cuestionar una celebración puntual: establece que no existe autorización para bautismos comunitarios fuera de templos durante los próximos meses y recuerda que la celebración de un sacramento requiere respetar las disposiciones de la autoridad eclesiástica.