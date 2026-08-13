La inflación de julio fue de 2,1%

El Índice de Precios al Consumidor fue de 2,1% en julio, lo que implica una leva alza contra el 1,9% del mes anterior y una interrupción de la serie de caída interanuales de los tres meses previo.

El indicador elaborado por el Indec ubica la inflación interanual en el 33,8%, y marca Recreación y Cultura, con el 5%, como el rubro que más se incrementó; los alimentos subieron por su parte un 2%.