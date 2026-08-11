Detectaron un nuevo caso positivo de dengue

Sociedad

Buenos Aires, 11 agosto (NA) — Un nuevo caso positivo de dengue se detectó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el mismo se encuentra bajo investigación epidemiológica, dentro de un total de 117 casos sospechosos notificados, según informó el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 30.

En el informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se confirmó que el total de casos confirmados de la temporada asciende a 70 de los cuales 32 corresponden a dicha jurisdicción y, del resto de casos sospechosos notificados durante la última semana, 57 fueron descartados, 2 fueron clasificados como probables y 57 continúan como sospechosos en estudio.

Además, en el BEN se indicó que estos eventos pueden corresponder a semanas epidemiológicas previas, dado que la fecha de apertura puede diferir de las fechas de inicio de síntomas, consulta o toma de muestra.

Desde su rol de rectoría, el Ministerio de Salud de la Nación insta a las jurisdicciones a cerrar los diagnósticos de los casos probables mediante estudios de laboratorio exhaustivos y mantener una vigilancia sensible para detectar cualquier reinicio de la transmisión autóctona.

En tanto, resulta fundamental promover la toma de segundas muestras en los casos clasificados como probables para completar los estudios diagnósticos y confirmar o descartar la infección de manera adecuada.

Asimismo, es importante intensificar la búsqueda de otros pacientes febriles en las áreas donde se detecten casos probables y, ante cuadros de síndrome febril agudo inespecífico (SFAI), profundizar la investigación para identificar su causa.

Con respecto al brote de fiebre chikungunya, el BEN informó que no se notificaron casos confirmados con fecha de inicio de síntomas posteriores a la SE 29 y, en lo que va de la temporada 2025-2026, se notificaron 3.618 casos clasificados como confirmados o probables, de los cuales el 97% se concentra en la región NOA (Salta, Tucumán y Jujuy).

Este aumento se debe a casos sospechosos correspondientes semanas anteriores que, durante la última semana analizada se clasificaron como probables por nexo epidemiológico.

KDV