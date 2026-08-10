Fuerte terremoto dejaba al menos 18 víctimas fatales en Colombia

(260810) — CALI, 10 agosto, 2026 (Xinhua) — Imagen del 10 de agosto de 2026 de un edificio dañado y un vehículo cubierto de escombros después de un sismo, en Cali, Colombia. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, convocó al Comité Nacional para el Manejo de Desastres y ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta ante el sismo de magnitud 7,4 en la escala Richter que sacudió el lunes al país y que ha dejado, de manera preliminar, al menos una veintena de fallecidos, varios heridos y daños materiales en distintas ciudades, de acuerdo con medios locales. (Xinhua/Str) (am) (ah) (ce)

Buenos Aires, 10 agosto (NA) –Un terremoto de magnitud 7,5 ​​se registró este lunes en el oeste de Colombia y el saldo parcial era de 18 víctimas fatales en Pereira, según informó el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar.

“La situación es crítica”, comentó el funcionario en una entrevista con Caracol Radio, tras confirmar ese primer balance.El terremoto fue informado por el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ) y causó víctimas y daños significativos en la provincia del Chocó, en la costa del Pacífico, según informó la gobernadora, Nubia Córdoba, a través de un mensaje en la red social X.

Además, la funcionaria reportó que en Quibdó, la capital del citado departamento, hubo “heridos” y “daños graves en las edificaciones”.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, también informó sobre “afectaciones graves” que están siendo monitoreadas con drones y medios locales difundieron imágenes de fachadas de los edificios caídos.

Según indicó el sitio RFI, que complementa esta información internacional transmitida por la agencia de noticias Xinhua, el movimiento sísmico se sintió también en Ecuador y Panamá.

El terremoto se produjo a una profundidad de 80 kilómetros y el epicentro fue monitoreado en 4,85 grados de latitud norte y 76,15 grados de longitud oeste, indicó el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC, siglas en inglés).

“Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, indicó la entidad en X, tras el sismo de magnitud 7,4.

La magnitud del sismo fue fluctuando según las diferentes procedencias de la información, primero se divulgó un 6,8, luego 7,5, hasta coincidir las distintas fuentes en 7,4, según cables de la agencia de noticias Xinhua.

El más potente de la última década

El Servicio Geológico Colombiano confirmó este lunes que el sismo registrado en las últimas horas en el país suramericano fue uno de los episodios más fuertes percibidos en la última década.

“Es el sismo más fuerte que se ha sentido en la última década en el país y para esa zona hay antecedentes de sismos, particularmente, el 23 de noviembre de 1979 hubo un terremoto de magnitud 7,2”, indicó el director del SGC, Julio Fierro Morales.

Fierro Morales precisó que se registraron dos réplicas, una de magnitud 2,8 y otra de 4,8 “que se sintió recientemente”.

El sismo activó los protocolos de emergencia y evacuación en oficinas, centros comerciales, instituciones educativas y complejos residenciales en distintas regiones del país, mientras los organismos de gestión del riesgo continúan evaluando posibles afectaciones.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y realizan inspecciones en infraestructuras estratégicas para determinar el alcance de los daños ocasionados por el temblor.

AEB/MAG