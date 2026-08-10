De proveedor a funcionario: la empresa de Gabriel León cobró más de $1.004 millones durante la gestión Wesner

Gabriel Marcelo León, recientemente designado por el intendente Maximiliano Wesner como subsecretario de Gestión y Control de Obras Públicas, es socio gerente de Obras Civiles Lecon SRL, una empresa que mantuvo una activa relación comercial con la Municipalidad de Olavarría durante los últimos años.

Entre 2024 y julio de 2026, la firma facturó $1.165.627.134,18 y cobró efectivamente $1.004.562.530,65.

Desde el Ejecutivo señalaron que Lecon fue dada de baja del Padrón de Proveedores cuando se formalizó la incorporación de uno de sus socios a la gestión municipal.

La designación de León fue anunciada por la Dirección de Prensa del Municipio el martes 4 de agosto.

Su incorporación a la estructura municipal se produjo luego de que, durante años, la empresa de la que es socio gerente mantuviera una relación comercial con las arcas comunales.

León figura documentalmente como socio gerente de Obras Civiles Lecon SRL y ejerce la administración y representación legal de la sociedad, que integra junto a su madre, Ana Beatriz Gazzola.

La empresa fue constituida en 2012 e inscripta al año siguiente, según consta en la publicación del Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires del 16 de diciembre de 2013. Su sede social fue fijada en Junín 2598 de Olavarría y su actividad comprende obras de ingeniería civil y distintos servicios para los sectores público y privado.

León fue designado como subsecretario de Gestión y Control de Obras Públicas, un área vinculada con el seguimiento y supervisión de trabajos de infraestructura ejecutados por empresas contratistas. Fuentes consultadas señalaron que la función también comprende la fiscalización de empresas que participan de contrataciones y licitaciones vinculadas con obras viales en el partido.

Debido a la demora habitual del Estado municipal en la publicación de los Boletines Oficiales y en la actualización del organigrama, aún no es posible conocer en detalle el alcance formal de las funciones que tendrá León. La Subsecretaría de Gestión y Control de Obras Públicas es una nueva estructura dentro del organigrama municipal, según pudo reconstruir En Línea Noticias, y su creación se produce mientras Carlos Bettiga continúa en funciones como subsecretario. Por la denominación del nuevo espacio y de acuerdo con fuentes consultadas, entre las tareas de León estará el seguimiento y control de empresas contratistas que ejecutan obras en la ciudad y el partido.

Del otro lado del mostrador

León, al menos publicamente, continúa figurando como socio gerente de Lecon SRL, una empresa que mantuvo una activa relación comercial con el Municipio y cobró más de $1.004 millones durante la gestión Wesner. Ahora, desde la Subsecretaría de Gestión y Control de Obras Públicas, tendrá entre sus responsabilidades el seguimiento y control de empresas contratistas.

La designación genera inquietud entre proveedores vinculados al rubro de la obra pública y vial. El planteo que circula entre empresas del sector apunta a que León tendrá entre sus responsabilidades el control y seguimiento de contratistas municipales mientras continúa figurando documentalmente como socio gerente de Obras Civiles Lecon SRL.

Hasta el momento, no se ha publicado un edicto que acredite que León haya dejado la gerencia o la representación de la sociedad, por lo que, desde el punto de vista registral, mantiene esa condición.

El planteo adquiere relevancia por las características del cargo que acaba de asumir: la Subsecretaría de Gestión y Control de Obras Públicas tendrá vinculación con empresas contratistas que participan de obras y licitaciones municipales, es decir, con un universo empresarial del mismo sector en el que Lecon SRL viene desarrollando actividad.

Los números de Lecon

Los registros del sistema R.A.F.A.M. (Resultado de la Administración Financiera e Información Numérica de los Municipios) permiten seguir la evolución de la relación económica entre la firma y la Municipalidad y distinguir lo facturado de lo que efectivamente fue cobrado.

En 2024, Lecon SRL registró 17 comprobantes por $176.894.236,49. De ese monto, la Municipalidad abonó $70.815.632,96, mientras que quedó pendiente $106.078.603,53, saldo que se trasladó al ejercicio siguiente.

En 2025, la facturación ascendió a $717.105.440,88 y la empresa cobró $662.119.440,88. Al cierre de ese ejercicio quedó pendiente un saldo de $54.986.000.

La situación fue diferente durante 2026. Los reportes oficiales de Tesorería muestran que entre marzo y el 24 de julio se registraron 13 comprobantes por $271.627.456,81, monto que fue cancelado en su totalidad, sin saldo pendiente correspondiente a esas liquidaciones.

Esos pagos están vinculados con contrataciones originadas en los expedientes 1899/2025, correspondiente al mantenimiento de calles no pavimentadas, y 2287/2025, relacionado con el alquiler de equipos viales bajo la prórroga establecida por el Decreto 1031.

Con los tres ejercicios considerados, Obras Civiles Lecon SRL facturó $1.165.627.134,18 y cobró $1.004.562.530,65 de la Municipalidad de Olavarría.

La diferencia entre ambos montos asciende a $161.064.603,53 y corresponde a saldos pendientes de ejercicios anteriores.

Qué pasó con Lecon cuando León ingresó al Municipio

La incorporación de León a la estructura municipal abrió también la cuestión sobre la situación de la empresa de la que continúa figurando como socio gerente.

En la nómina publicada en la plataforma de Gobierno Abierto, Lecon SRL aparece registrada durante el primer semestre de 2026 y tiene como fecha de última compra el 27 de febrero.

Desde el Municipio explicaron que la firma fue dada de baja del Padrón de Proveedores al momento de formalizarse la incorporación de León a la gestión pública, con el objetivo de evitar una incompatibilidad entre su condición de empresario y su nuevo cargo dentro del Estado municipal.

La explicación oficial es que los pagos realizados durante 2026 corresponden a la cancelación de servicios y trabajos que habían sido prestados y facturados previamente, y no a nuevas contrataciones de Lecon una vez concretado el ingreso de León a la administración.

Altísimas fuentes del Palacio San Martín consultadas por En Línea Noticias señalaron que Lecon SRL “no tiene contrato vigente con la Municipalidad como proveedor” y sostuvieron que, bajo esas condiciones, “no hay ningún tipo de incompatibilidad” con la incorporación de León a la gestión.

La misma fuente atribuyó los cuestionamientos surgidos a partir de la designación a sectores vinculados con la anterior gestión municipal de Ezequiel Galli.

Así, la documentación permite reconstruir una secuencia concreta: León era socio gerente de una empresa que mantenía una relación comercial con el Municipio, la firma facturó más de $1.165 millones y cobró más de $1.004 millones durante la gestión de Maximiliano Wesner, y luego de su incorporación a la gestión municipal según voceros comunales fue dada de baja del Padrón de Proveedores.

El Ejecutivo sostiene que no existe actualmente un contrato vigente con Lecon y que los pagos registrados durante 2026 corresponden a obligaciones derivadas de prestaciones y contrataciones anteriores.