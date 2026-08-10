Coopelectric abre un concurso público de precios para la venta de vehículos usados

La Cooperativa Ltda. de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría (Coopelectric) lanzó la convocatoria a un concurso público de precios destinadas a la venta de unidades usadas, entre las que se incluyen una camioneta chocada y un automóvil.

Las personas interesadas en realizar consultas, verificar el estado de los vehículos y retirar los pliegos correspondientes deberán concurrir a la Oficina de Recursos Materiales, ubicada en la calle Pelegrino 2100 de la ciudad de Olavarría.

El plazo fijado para el trámite se extiende desde el 10 hasta el 28 de agosto, en el horario de 8:00 a 13:00 hs. El último día para el retiro de pliegos finaliza a las 11:00 hs.

La apertura de las ofertas presentadas tendrá lugar el viernes 28 de agosto a las 12:00 hs en la misma Oficina de Recursos Materiales.