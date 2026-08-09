Semana de la Abogacía: Marisa Herrera disertará en Olavarría sobre los desafíos de la responsabilidad parental

En el marco del cierre de la Semana de la Abogacía, se realizará en Olavarría una jornada académica a cargo de la Dra. Marisa Herrera, quien abordará los desafíos actuales vinculados con la responsabilidad parental.

La actividad se desarrollará el viernes 28 de agosto, a las 15:30, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Olavarría, ubicado en Rivadavia 2461.

Durante el encuentro, Herrera brindará la disertación “Conflictos complejos en materia de responsabilidad parental desde la actualidad jurisprudencial”, en la que analizará diferentes problemáticas relacionadas con la responsabilidad parental a partir de los criterios y debates que atraviesan actualmente a la jurisprudencia.

La jornada es organizada en el marco de las actividades por la Semana de la Abogacía y está dirigida a profesionales de la abogacía matriculados en el Colegio de Abogados de Azul (C.A.A.).

La participación será gratuita para matriculadas y matriculados del C.A.A. con matrícula activa, aunque requiere inscripción previa a través de la página web del Colegio.