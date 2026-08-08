Los despachos de cemento cayeron 8,2% interanual en julio y acumulan una baja del 3,6% en el año

Los despachos de cemento Portland alcanzaron en julio las 817.528 toneladas en todo el país, lo que representa una caída del 8,2% respecto del mismo mes de 2025, de acuerdo con los datos provisorios difundidos por la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP).

El dato muestra, al mismo tiempo, una leve recuperación respecto de junio. En el sexto mes del año se habían despachado 813.001 toneladas, por lo que el volumen de julio significó un incremento mensual del 0,6%.

La comparación interanual vuelve a mostrar, sin embargo, un escenario de menor actividad. En julio de 2025 los despachos totales habían alcanzado las 890.776 toneladas, es decir, 73.248 toneladas más que las registradas este año.

El mercado interno concentra los despachos

Del total correspondiente a julio de 2026, 815.784 toneladas fueron destinadas al mercado nacional, mientras que apenas 1.744 toneladas correspondieron a exportaciones.

Un año atrás, los despachos nacionales habían alcanzado las 887.274 toneladas, mientras que las exportaciones habían sumado 3.502 toneladas.

El comportamiento acumulado también permanece por debajo de los niveles de 2025. Entre enero y julio de este año se despacharon 5.497.952 toneladas, frente a las 5.704.250 toneladas registradas durante los primeros siete meses del año pasado.

De esta manera, el acumulado de 2026 presenta una caída del 3,6% interanual, según las cifras provisorias de la AFCP.

En el acumulado, 5.473.659 toneladas correspondieron al mercado interno y 24.294 toneladas fueron exportadas.