Se celebraron los festejos por la Fiesta de la Virgen de Copacabana y el Día de la Independencia de Bolivia

(Fotos: Mauricio Latorre)

La jornada religiosa y cultural tuvo lugar en la intersección de Santa Cruz y Pellegrino. A partir de las 15:00 se desarrolló la Santa Misa en honor a la patrona, mientras que a las 16:00 comenzó el recorrido de las tradicionales fraternidades de danza, entre las que se destacó la participación de Caporales Sangre Morena.

Las actividades continuarán este domingo 9 de agosto. El programa contempla a las 10:30 el acto protocolar por el Día de la Independencia. Posteriormente, a las 12:00 se llevará a cabo la bendición a la Virgen y a las fraternidades, para dar paso al recorrido final a las 13:00.