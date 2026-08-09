Se lanzó la segunda edición de «Mi primer promo» para egresados de primaria

Lanzaron la convocatoria para la segunda edición del proyecto «Mi primer promo», una propuesta destinada a alumnos de sexto año de las escuelas primarias de Olavarría y la región. La iniciativa busca brindar un espacio de recreación, integración y festejo para los estudiantes que finalizan el nivel primario.

Para participar, la inscripción debe ser completada por un único adulto referente del curso (docente, padre, madre o tutor) mediante un formulario en línea (https://forms.gle/C1bvqrbUdsa9HiGf6). Este adulto actuará como contacto oficial con la organización del evento.

La etapa de votación se iniciará el 21 de septiembre a través de la cuenta de Instagram de los organizadores (@walungferiaokk), donde la comunidad podrá votar diariamente por cada promoción para sumar puntos.

El evento central y la definición del certamen se realizarán el domingo 4 de octubre en el Parque Avellaneda. Durante la jornada habrá juegos coordinados con el Instituto de Educación Física, música y bandas en vivo, patio gastronómico, feria de artesanos, emprendedores y sorteos.

Premios de la competencia:

Primer premio: $250.000 en efectivo.

$250.000 en efectivo. Segundo premio: Bandera de egresados sublimada para el curso.

Además, durante el evento del 4 de octubre se entregarán otros reconocimientos para cursos enteros, como entradas para el Cine París, turnos para Sector 7 Pinball y turnos para el Bowling de Ferro.

Para consultas u obtener más información, la organización puso a disposición las líneas telefónicas 2286 40-1604 (Natalia Moreno Labat) y 2284 55-7229 (Pamela Moreno Labat).