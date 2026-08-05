Ex fiscal afirmó que los asesinatos por inseguridad del año pasado en el país equivalen a “diez guerras de Malvinas”

Sociedad

Buenos Aires, 5 agosto (NA) — Luego de los asesinatos que se registraron en la Argentina durante las últimas 48 horas, el abogado y ex fiscal de Morón Javier Baños afirmó que el año pasado en el país “hubo unos 3.000 homicidios”, lo que equivale a “diez guerras de Malvinas contra una potencia como Inglaterra y la OTAN”.

Baños explicó que esta situación que se da “está lejos de ser un problema de inseguridad común y no es algo que pueda resolverse desde una fiscalía, una comisaría o con una denuncia”.

“De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires los homicidios, en tentativa, consumados, dolosos, imprudentes, en ocasión de robo, criminis causa, rondaban más o menos en los 2.500 casos en 2025. Esto te da la pauta que en toda la república se está cerca de las 3.000 muertes por año”, detalló el abogado en declaraciones al programa “Tiempo de policiales” por ATP Stream.

En ese sentido, agregó: “En la Guerra de Malvinas, 323 soldados murieron en un crimen de guerra como fue el hundimiento del buque ARA General Belgrano. Y en zona de combate en las islas murieron unos 326 soldados aproximadamente. Entonces, si los comparas con los 3.000 muertos en un año en el país, en un momento en el que no estamos en guerra, es una locura”.

“Parecería que estas situaciones que se ven como menores con armas o motochorros que matan a alguien en un robo no es solo inseguridad. Estamos viviendo como diez guerras de Malvinas contra una potencia como Inglaterra y la OTAN. Y en esos 3.000 incluimos a todos los muertos, porque si una calle está en mal estado, pone en riesgo a todos y ahí también pueden producirse muertes”, precisó.

Baños aclaró que este tipo de casos “no es una situación coyuntural sino radical” y aseguró que “el que no ve esto y dice de agregar más cárceles, endurecer penas, poner mas cámaras, más patrulleros no estaría entendiendo”.

“Ojo, no digo que no se pongan más cámaras, o más policías o más patrulleros o más alarmas. Digo que no lo va a solucionar. Y si querés sumarme todos los muertos de Malvinas, con los del General Belgrano hablamos de un equivalente a cinco guerras, que también es un montón”, aclaró.

El ex fiscal consideró que “se está viviendo una situación que tiene que ver con el deterioro de todas las instituciones, las cuáles no están funcionando bien, y se está rompiendo el tejido social”.

“El derecho penal te puede servir si de diez mil personas tenes un delincuente. Entonces, lo advertis, lo llevas adelante del fiscal o el juez, lo indagan, lo meten preso, lo corrigen, lo condenan. Eso funciona si tenés uno cada diez mil, pero no funciona cuando tenés el 40 ó 50 por ciento de la población subocupada o viviendo en la pobreza o en la indigencia”, explicó.

El letrado sostuvo que “están fallando las instituciones, que por ahora no se rompieron del todo” y añadió que estas “son soluciones de coyuntura y no son de fondo, porque es como tener a un enfermo terminal al que le das una aspirineta para que se la pase la fiebre”.

Baños fue más allá y afirmó: “Te sacan una ley para que te quedes contento y digas mirá los diputados están haciendo algo. No digo que la ley esté mal, pero no estás yendo al fondo del problema. Es un problema social, una multiplicación exponencial de las villas de emergencia, barrios precarios, gente viviendo al margen de la línea pobreza, corrupción, que es estructural no coyuntural”.

“El Poder Judicial no es algo aislado del Estado, está cada vez mas deteriorado y quebrado. Se están muriendo 3.000 personas por año y estamos hablando de estar viviendo diez guerras de Malvinas contra una potencia como Inglaterra y toda la OTAN”, señaló.

Asimismo, arremetió contra el Gobierno Nacional al remarcar: “No quiero politizar la cuestión, pero si una persona viene y dice soy el topo que viene a destruir el Estado de qué hablamos. El Estado es la población, el territorio, el Gobierno. Entonces, ¿qué venís a destruir, el Poder Judicial, el Gobierno, el Poder Legislativo? Venís por el territorio? venís a dividirlo, a partirlo?. Venís a destruir la población?, a matarla de hambre?, que no tenga hospitales, escuelas públicas, que no tengan trabajo? Elegí que s lo que venís a destruir”.

El ex trabajador judicial sostuvo que “el tejido social no se rompió del todo, porque y sigue funcionando por inercia”, al tiempo que añadió: “Falta una gota que rebalse el vaso y no lo frena nadie. La Revolución Francesa va a ser un poroto al lado de esto. El enfermo por ahora está vivo, está respirando pero no se sabe por cuánto tiempo”.

A la hora de determinar una solución para todos estos crímenes y la ola de inseguridad que se vive, el letrado planteó: “Para destruir a una nación le sacas los cimientos y la derrumbas. Un país es lo material y lo espiritual. Destruis el espíritu y se viene abajo. No niego las soluciones de coyuntura, porque si te roban hay que meterlos preso y si podés meter algún patrullero ponelo. No quito valor a ese poquito que se debe tener para hacer en lo urgente”.

“Lo siguiente es entender cuál es el problema. Estás viviendo en una guerra y lo primero es una batalla cultural. A la Argentina hay que hacerla de vuelta y la reconstruis desde la parte espiritual. Empezás por la parte espiritual y por la dedicación. La religión, la parte espiritual, te genera un dique de contención aunque no creas. Si tu país cree en Dios y tiene fe, no se va a comportar de la misma manera que si no la tuviera”, explicó Baños.

El ex fiscal detalló que “la coyuntura acá, con todas las leyes que quieras, un poquito te ayuda, pero sabe que estás en una guerra que es invisible y que se trata de una guerra cultural”.

“La única manera de combatirlo es haciendo a la Argentina de vuelta. Se debe empezar por la parte espiritual. Materialmente se está recontra hundido, pero para levantarte tenés que estar vivo, se necesita el alma. El cuerpo solo se desintegra”, afirmó.

En ese sentido, el letrado amplió el concepto: “Para recuperar el alma primero necesitas a Dios y después educación integral para que puedan desarrollarse todos no unos pocos”.

Por último, Baños cerró con una frase del escritor ruso Fiódor Dostoyevski para describir la situación que se vive en la Argentina en relación a los presos: “Si Dios no existe, el delito tampoco. Vale todo”.

GAM