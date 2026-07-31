Scania inauguró su renovado punto de servicio en Olavarría con una inversión de 800 mil dólares

Scania Argentina inauguró su renovado punto de servicio en Olavarría, una obra que demandó una inversión de 800 mil dólares y que permitirá ampliar la capacidad operativa de la firma para acompañar las necesidades del transporte de cargas en la región.

La renovación incluyó mejoras en infraestructura, ampliación de espacios de trabajo y nuevos sectores destinados a optimizar la atención de clientes y conductores. El establecimiento cuenta ahora con 1.127 metros cuadrados cubiertos, un taller de 497 metros cuadrados equipado con nueve áreas de servicio, un sector específico para componentes y una ampliación del depósito de repuestos.

Además, se incorporaron nuevas áreas de soporte, una playa de maniobras de 3.800 metros cuadrados, lavadero de piezas y camiones, depósito de lubricantes y un sector destinado a la gestión de residuos contaminados.

El punto de servicio cuenta con un equipo de 15 colaboradores y sumó una nueva responsable de servicio, fortaleciendo la estructura de atención de la compañía.

“Este año cumplimos 50 años de presencia ininterrumpida en Argentina, y esta inauguración refleja la manera en que entendemos ese compromiso: seguir invirtiendo para estar cada vez más cerca de nuestros clientes”, expresó Sebastián Figueroa, CEO y presidente de Scania Argentina.

La ubicación estratégica de Olavarría permite brindar asistencia a operaciones vinculadas al transporte de cereales, ganado, cargas generales y materiales para la construcción, además de acompañar la logística relacionada con combustibles y arena destinados al desarrollo de Vaca Muerta y otras actividades energéticas.

Las nuevas instalaciones también incorporan espacios pensados para mejorar la experiencia de quienes utilizan el servicio, con estacionamientos diferenciados, un área de espera, sanitarios accesibles, sector de exhibición de camiones y una sala destinada especialmente a los choferes.

“Esta inversión nos permite ampliar nuestra capacidad de atención, reducir tiempos de respuesta y ofrecer un servicio cada vez más eficiente para una región donde el transporte cumple un rol esencial para la actividad productiva y logística del país”, destacó Ignacio Arellano, director de la Región Pampeana de Scania Argentina.

En materia ambiental, el nuevo punto de servicio incorporó iluminación LED y una infraestructura preparada para una gestión más eficiente de recursos, incluyendo un sistema de contención de efluentes industriales que permitirá reutilizar agua en tareas como lavado de piezas, camiones o riego.

Con esta inauguración, Scania continúa fortaleciendo su red nacional de atención, que actualmente cuenta con 28 puntos de servicio distribuidos en Argentina.